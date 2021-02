Il piacere di fare del bene: il team dell'Aleph Rome Hotel in sostegno di famiglie in difficoltà

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 07:25

Il team dell’Aleph Rome Hotel prosegue il suo impegno nella solidarietà





L’aiuto alle famiglie con i pacchi solidali

Sostegno ai bambini e alle donne in difficoltà

La gioia del dare

l team dell’prosegue il suo impegno nellasupportando ladi, con un rapporto nato a giugno 2020 a seguito dell’aggravarsi dellecon l’avvento della pandemia. Ora la situazione emergenziale continua, e con essa continua anche l'impegno sociale del team Aleph , con un progetto di largo respiro che vede una programmazione già pronta per tutto ilMolte le cose che sono state fatte negli ultimi mesi: in primavera con l’iniziativa “” l’hotel ha aiutato le famiglie che vivono nella zona di San Lorenzo a Roma, e durante l’estate ha attivato il “Sostegno ai centri estivi per bambini” della zona Nord Est di Roma (Tiburtino, Tor Sapienza, Pigneto, Serpentara).In autunno è stata la volta del sostegno al progetto “Unaper”, in cui il team ha contribuito alla pulizia, organizzazione e allestimento di un appartamento in zona Roma Prati destinato ae precarietà abitativa per fornire loro una base per la loro nuova vita, mentre nel periodo di Natale sono state realizzate e distribuite calze della befana, per regalare un sorriso aimeno fortunati e alle loroImportanti anche i progetti per il 2021: l’iniziativa “” per il periodo invernale, in cui è fondamentale allargare la rete dei luoghi di accoglienza per ospitare i senzatetto durante la notte.Con la fine dell’inverno, superata l’emergenza freddo partirà l’iniziativa “Pasti solidali e raccolte alimentari”, in cui il lavoro del team non si fermerà, ma si concentrerà nell'attività di distribuzione di pasti serali ai senzatetto presso le stazioni e di raccolta dei pacchi alimentari per famiglie in difficoltà.Il progetto è stato fortemente voluto da, commercial manager dell’albergo e da, Human Resources Executive: «C'è più gioia nel dare che nel ricevere - dice Romina Lupattelli - come diceva il Manzoni si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio. Questa esperienza ha regalato molto a tutti noi, ci ha fatto sentiree ha unito ancora di più nostro il team».