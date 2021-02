Villa Crespi: progetto sostenibilità. Relais Plastic Free entro la fine del 2021

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 15:06

Obiettivo: etica sostenibile

Sanificazione all’ozono

Struttura Plastic Free entro la fine del 2021

Api e arnie nel parco

Attenzione ai consumi energetici

Impianto di depurazione dell’acqua

è, da sempre, legata a doppio filo con la. Grazie ai prodotti che questa ci offre. Per questo è fondamentale amarla e rispettarla. Con ben in testa questi obiettivi, ilin tempi di pandemia, guarda al futuro puntando a un'etica sostenibile per il suo(No).Dallacon sistemi, alla salvaguardia dell'ambiente con la scelta di diventare una strutturaentro la fine del 2021; dall'adozione di programmi die depurazione delle acque, alla presenza di alveari che producono il miele per gli ospiti della struttura: Relais, assicura lo chef star della televisione, adotta tutte le accortezze necessarie per diventare un tutt'uno con la ricchezza dell'ambiente che lo circonda.Villa Crespi ha, infatti, deciso con orgoglio di mettersi in gioco, per proiettare i suoi valori e principi verso ilper garantire alle nuove generazioni un pianeta più vivo, sostenibile, più fiorito e speranzoso, dove coltivare i propri sogni e provare a emozionare ed emozionarsi.Il rispetto e la sicurezza si concretizzano nelladellee degli, eseguita esclusivamente con il vapore; l’utilizzo di un aspiratore dedicato alla rimozione della polvere e alaspirata, con l’energia naturale dell’acqua, contribuisce alla riduzione della sintomatologia allergica; inoltre, tutti i materassi e i cuscini utilizzati sono rivestiti con morbide fodere certificate anti – acaro. Le governanti utilizzano, in tutte le camere e suite, la sanificazione all’ozono che in questo periodo delicato aiuta a garantire la massima pulizia e disinfezione degli spazi privati durante il soggiorno.Nell’ultimo è stato integrato, non solo negli spazi dedicati agli ospiti, ma anche in tutti quelli utilizzati solamente dai collaboratori, un sistema di ultima generazione sulla sanificazione attiva che attraverso un’elaborata tecnologia è in grado di eliminare gran parte deipresenti nell’aria; lo stesso processo è stato sviluppata ed utilizzato dalla Nasa per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali.Villa Crespi si focalizza sulla salvaguardia dell’ambiente, e lo fa con piccole azioni giornaliere che aiutano la riduzione e la gestione ottimizzata dei rifiuti; con le amenities, presenti nelle camere e suite, pensate in vetro per ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica. L’obiettivo è di essere una strutturaentro la fine delConsapevoli dell’inestimabile valore che la natura offre, il relais adotta tutte le accortezze necessarie per diventare un tutt’uno con la ricchezza dell’ambiente che lo circonda, lo fa dal 2018, quando una parte del parco è stato dedicato a 5di, di cui lo staff si prende quotidianamente cura e da cui si riceve in cambio il meravigliosoche gli ospiti possono gustare la mattina a colazione o ritrovare nei dessert.Villa Crespi presta particolare attenzione anche aie, per questo motivo, è iniziato un programma di efficienza energetica che permette di monitorare e gestire i consumi - evitando gli eventuali sprechi di ogni singolo reparto; un piccolo gesto che può sembrare banale, ma che da tempo è di regola al relais, è l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico. In tutte le camere e suites si trova un nuovo sistema di valvole dedicato all’aria condizionata e al riscaldamento per garantire efficienza energetica dando la possibilità, ad ogni singolo ospite, di gestire la temperatura interna della propria stanza. Questo sistema permette di ridurre notevolmente lo spreco.Con orgoglio Villa Crespi presta attenzione ad un bene prezioso: dal 2006, attraverso un impianto di depurazione, tutta l’acqua potabile utilizzata a Villa Crespi è vitalizzata, questo permette di conferire un sapore più naturale alle pietanze e di poterla bere in totale sicurezza. Dal 2017 Villa Crespi dispone di due stazioni dedicate alla ricarica di autovetture elettriche,«Mesi come quelli appena trascorsi e il presente che stiamo vivendo, non possono che portare ad attente riflessioni, dove ogni piccolo gesto, anche quello che può sembrare il più scontato può aiutare a un miglioramento per il nostro bene comune – ha spiegato lo chef - Trasmettere questo pensiero, oltre alla nostra accoglienza e filosofia di cucina, è per noi parte integrante di ciò che rappresenta l’esperienza a Villa Crespi. Vogliamo rendervi partecipi, affrontare insieme il futuro che ci aspetta …. oggi con qualche incertezza, ma con la voglia di “vita” che ci lega ora più che mai».