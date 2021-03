La nuova vita dell'Hotel La Palma a Capri tra design d'autore e la cucina di Gennaro Esposito

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 10:27

L’hotel è stato inaugurato nel 1822. Foto: Luciano Pignataro

Lusso rinnovato e identità storica

Molte le nuove aperture in Italia

opo anni di meticolose ricerche, il Gruppo tedescoha finalmente trovato il suo hotel dei sogni in. Èche risponde perfettamente a tutti i criteri ricercati che ora sarà gestita per conto di Reuben Brothers: un luogo iconico delle vacanze italiane in un edificio che ne raccontasse la storia. E in cucina arriva, due stelle Michelin al suo ristorante Torre del Saracino a Vico Equense vincitore deldi Italia a Tavola Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza, sezione cuochi.L’hotel, inaugurato nele che allora si chiamava, dal nome del proprietario della villa che amava ospitare artisti e intellettuali di passaggio, è stato, infatti, ilsull'isola nell'aprile 1822. E la sua vocazione dinon l’hai mai persa ospitando negli anni successivi nomi importanti dellae delMa oggi, per questo prezioso pezzo di storia, a due passi dalla, arriva un nuovo importante inizio. Al via, infatti, il rimodernamento, secondo l'idea di lusso di Oetker, mantenendo però intatta l’identità dell’hotel. Le camere e suite saranno ampliate: da 80 diventano 50 (di cui 18), tutte con. A firmare gli interni, compresa la lobby impreziosita con un affresco di Roberto Ruspoli, lo studio romano Delogu Architects. La, le, lae isono disegnati da Adam Tihany e Alessandra Genovese, studio newyorkese molto affermato nell'alta ospitalità internazionale.La salvaguardia dell’italianità in cucina sarà firmata da, dueal suo ristorante. Esposito si occuperà di tutto il comparto gastronomico, dal menu gourmet a quello del bar ristorante all'ultimo piano, con vista su borgo e mare, a quello del beach club a Marina Piccola, a qualche minuto d'auto, aperto anche agli ospiti degli yacht e di altri hotel di pari livello.L’inaugurazione è prevista per, e coinciderà con i festeggiamenti per i due secoli esatti di attività ininterrotta in una delle mete di vacanza più eleganti del mondo.Ma non solo Oetker nel Golfo di Napoli. A testimonia che l'Italia èdeldinon mancano importanti acquisizioni nelle città d'arte e nelle località di villeggiatura più classiche. Nell'estate del 2021 si aspettano le aperture di Rocco Forte a Villa Igiea a Palermo e a Milano nel Quadrilatero della Moda, e di Four Seasons con il San Domenico a Taormina, mentre Aman Resorts ha già affiancato il suo brand sull'hotel Rosa Alpina di San Cassiano. Per il 2022, a Roma, sono in arrivo altre compagnie dell'alta ospitalità: il primo Six Senses italiano apre in via Condotti, Bulgari in un magnifico palazzo anni Trenta vicino all'Ara Pacis, e Rosewood nella ex sede della Banca Nazionale del Lavoro. Rosewood sarà anche a Porto Cervo, sempre nel 2022, e a Venezia nel 2023.Nel 2019, l’Italia è stato il quarto Paese più visitato, con 217,7 milioni di stranieri, e il suo prestigio come destinazione di lusso è destinato a crescere.