Anche Villa Eden festeggia i papà con 2 notti in omaggio e un kit anti-covid

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 09:00

Villa Eden, Small Luxury Hotel of the World a Merano (Bz)

Il kit anti-covid di Villa Eden

ello Small Luxury Hotel of the World didi(Bz) tutto è pronto per festeggiare lacon una proposta imperdibile, in occasione anche dellail prossimo 18 marzo. «Il papà è il primo eroe di ogni bambino, ilper le figlie e rimane àncora sicura durante tutta la vita, la persona di riferimento che non ci abbandonerà mai», raccontaPer questa occasione, tutti i papà che prenotano un soggiorno di minimo 7 giorni tra il 18 e il 28 marzo usufruiranno di 2 notti in, per festeggiare le figure più importanti della nostra vita. Un regalo quanto mai gradito, soprattutto in questo momento, se si volesse anche realizzare un vero e proprio programma di, in totale. Sarà possibile richiedere alla struttura unche permetterà gli spostamenti da altre regioni. Villa Eden è il primo hotel che si è fregiato dell'appellativod'Italia e che da sempre èA Villa Eden possono accedere solo ospiti con uncoronavirus negativo che può essere effettuato anche all'arrivo in struttura. Per tutti gli ospiti il Covid-kit che comprende: 1 mascherina certificata FFP2; 1 mascherina chirurgica; 1 paia di guanti in nitrile e1 flacone di gel igienizzante per le mani.Per informazioni sull'offerta di Villa Eden: www.villa-eden.com/it/la-villa/offerte-selezionate