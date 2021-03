Villa La Pergola nei Relais & Châteaux. Viaggio nel tempo nel cuore di Alassio

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 15:07

Villa della Pergola ad Alassio entra in Relais & Châteaux (foto: Matteo Carassale)

Luoghi pieni di fascino e gusto

Giardino anglo-mediterraneo ad Alassio

Quattro ville e 15 suite

Meraviglie botaniche della Rivera

Ristorante stellato

Le altre new entry

si prepara all’arrivo della bella stagione nell’emisfero boreale. In attesa dellae dello sbocciare di una nuova stagione die scoperta, l’associazione francese arricchisce la sua collezione di 580 hotel e ristoranti gastronomici nel mondo accogliendo otto nuovi fiori all’occhiello in. Tra questead, una dimora storica immersa in un lussureggiante giardino botanico dove viaggiare nel tempo tra eleganza, natura e gusto.L’atmosfera intima e gli ampi spazi verdi, unadiche rispecchia ed esalta i prodotti del territorio e radici che affondano nella storia del luogo che li ospita sono i tratti che accomunano i nuovi ingressi, otto indirizzi imperdibili – tra cui diverse dimore storiche riportate agli antichi fasti e tre attese nuove aperture, il Weeshui Gouda in Benelux, Xenodocheio Milos ad Atene e Cashel Palace in Irlanda – per trascorrere un soggiorno all’insegna dell’autenticità, del gusto e del distanziamento naturale.Villa della Pergola,didi finecircondata da oltre 22mila metri quadrati di parco anglo-mediterraneo affacciato sul mare di Alassio, è il nuovo gioiello che arricchisce la collezione italiana. Salvati da un’operazione di speculazione edilizia dall’intervento di una cordata di amici guidata da Silvia e Antonio Ricci nel 2006, ie lesono stati restaurati ponendo massima attenzione alla conservazione della loro struttura originaria e all’efficienza energetica, con l’intento di salvaguardare e restituire questo immenso patrimonio storico e culturale alla comunità.Le quattro Ville che si trovano all’interno della proprietà, ristrutturate dall’architetto Ettore Mocchetti, ospitanotutte diverse tra loro per stile, atmosfera, tonalità di colori e complementi d'arredo, che rievocano il gusto e le atmosfere di fin de siècle e sono dedicate a personaggi significativi del passato di Villa della Pergola: ospiti da tutto il mondo e componenti delledella colonia di Alassio. Uno sguardo prezioso sulla storia della cittadina e della Liguria ottocentesca, che la proprietà ha scelto di conservare radunando in un piccolo museo dipezzi unici, immagini, oggetti, ritratti e dipinti.Porta invece la firma dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone il recupero dei, considerati già nei primi anni del Novecento una delle meraviglie botaniche dellae dele oggi membri del circuito dei Grandi Giardini Italiani. Racchiudono la più grande collezione italiana di glicini, con 34 varietà diverse, una collezione unica in Europa di quasi 500 specie di agapanthus e altre rinomate collezioni botaniche come quella di agrumi e il boschetto di mirti secolari di recente costruzione.All’interno della Villa si trova un’altra eccellenza, il, che ha appena conquistato la sua prima Stella Michelin nella Guida 2021. Nato e cresciuto in Liguria, lo chefallena la propria curiosità e creatività scegliendo ogni giorno i migliori ingredienti locali del territorio ligure, adattandosi al passare delle stagioni e in stretto rapporto con i piccolissimi produttori locali. Oltre agli agrumi, ai fiori eduli e alle erbe aromatiche dei Giardini di Villa della Pergola, il Nove attinge per ortaggi e frutta da "L’Orto Rampante", la nuova azienda agricola adiacente la proprietà.«A Villa della Pergola – commenta la maître de Maison- ci impegniamo ogni giorno per "prenderci cura dell'altro", vivendo il servizio con passione e trasformando ildei nostri ospiti in un’esperienza unica e rigenerante. L’amore per il, l’art de vivre ed il forte legame con il territorio ci consentono di essere "artigiani" della buona cucina e dell’, in perfetta armonia con la natura circostante. Il nostro obiettivo è regalare un’emozione: soggiornare in unache ha ospitato importanti personaggi degli ultimi due secoli, godere di 22mila metri quadrati di parco per riscoprire il senso del tempo perduto, assaporare piatti dal forte legame con il territorio in un ristorante stellato. Una filosofia che rispecchia l’unicità e i valori di Relais & Châteaux, la famiglia in cui oggi entriamo ufficialmente per rafforzare il messaggio alla base della nostra visione: coltivare una ricchezza umana infinita».Tutte le new entry europee della primavera 2021 sono ospitate all’interno di palazzi e antiche ville: l’Hôtel Saint-Delis insorge nella casa che nel Novecento ospitò l’omonimo pittore Henri de Saint-Delis, il nuovo Weeshuis Gouda a Gouda (Benelux) è ricavato in un ex monastero del XVI secolo, mentre Cashel Palace a Cashel (Irlanda), ex casa di campagna dell’Arcivescovo, è circondato da magnifici giardini all’inglese come la tenuta Primard a Guainville, oasi di benessere e relax a contatto con l’acqua e la natura a circa 45 miglia a Ovest di. Xenodocheio Milos, nel centro storico di, è ospitato in uno degli edifici neoclassici più belli della città, mentre il Quinta Nova, nella Valle del Douro (), è immerso nei vigneti di una tenuta del XVIII secolo.Conclude l’elenco delle new entry The Swag, una fattoria di montagna trasformata in uno spettacolare resort incastonato tra le cime più selvagge del: il rifugio perfetto per lasciarsi il mondo alle spalle e fare il pieno di energia a stretto contatto con la natura.