Novità a Rosewood Castiglion del Bosco: in estate si aggiungono 19 suite

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 15:26

La tenuta di 2mila ettari nella Val d'Orcia in Toscana ha oltre 800 anni. Fonte: Rosewood Castiglion del Bosco

Calore, confort ed eleganza nello stile del resort

Proposta esclusiva tra storia e natura

l 2 giugno 2021 riaprirà il, la tenuta di 2mila ettari nellain Toscana fondata dae patrimonio dell'. Tra le novità: il ristorantein una veste completamente rinnovata e un ampliamento della proprietà con 19 nuoveprivate entro la fine dell'estate per un totale di 42 suite, oltre alle 11 accoglienti ed esclusive ville ricavate da casali toscani ristrutturati originari del 12° e 13° secolo.Curate sempre da, l’interior designer di Castiglion del Bosco, le nuove suite si troveranno all'interno di un«La filosofia alla base delle nuove suite – spiegaal Sole 24 Ore - è quella che da sempre contraddistingue Castiglion del Bosco.si fondono a eleganza ed eccellenza grazie all'inconfondibile lavoro ed esperienza di artigiani e restauratori locali. Le nostre suite e ville rispecchiano queste caratteristiche ed i nostri ospiti porteranno sempre con sé il ricordo indelebile di come noi italiani sappiamo vivere in perfetta armonia tra semplicità, gusto e raffinatezza»., Regional Vice President di Rosewood Hotels & Resorts e Managing Director di Rosewood Castiglion del Bosco, aggiunge: «Siamo lieti di riaprire il resort a giugno con l'annuncio dell'ampliamento della proprietà».Un nuovo inizio per la storica tenuta che vanta oltre 800 anni die che comprende le rovine di un, unae il(un villaggio storico che oggi rappresenta il cuore del resort) una, unadi Brunello di Montalcino e unprivato a 18 buche per i soci.