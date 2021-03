Baglioni Hotel, cambia il modello di business: dalla proprietà alla sola gestione

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 17:22

Una stanza del Baglioni Hotel di Roma

on l'operazione che ha coinvolto l'hotel di(ceduto al private equity britannico Ruben Brothers), si è completata l'evoluzione diche passa da essere una società mista di proprietà e gestione immobiliare, a una di sola gestione.Il processo di cambiamento delera già stato incardinato negli anni passati quando il Gruppo Baglioni, guidato dal ceo, aveva venduto la proprietà delle strutture di Punta Ala (Grosseto) e Roma, mantenendone però la gestione. «Si tratta di due attività differenti - ha spiegato Polito a Pambianco Hotellerie - e per entrambe ci vogliono know how e competenze specifiche. Noi preferiamo focalizzarci sullo sviluppo dele sul core business del management alberghiero».Attualmente, l'conta nel proprio portfolio gli hotel 5 stelle di Venezia, Firenze, Roma e Londra; i resort di Punta Ala, Maldive e Sardegna (in arrivo a giugno 2021). L'obiettivo, però, è quello di non fermarsi qui e accrescere il proprio network fino a una dimensione di rilievo. Una mission in cui si inserisce proprio l'ultima operazione con Ruben Brothers con cui è stato siglato un accordo di sviluppo per l'inaugurazione di 5 nuovi Baglioni Hotel nel. Tre, almeno, sono attesi nei prossimi cinque anni (molto probabilmente a New York, Parigi e Milano).Certo, rimane ben centrato il focus suldel turismo di lusso in Italia, destinazione che vanta un ruolo di primo piano nello scacchiere mondiale. «Negli altri Paesi, il numero delle destinazioni lusso è decisamente inferiore. Chiaramente, in Italia la clientela delle nostre strutture è prevalentemente internazionale. L’80% del fatturato lo facciamo con ospiti stranieri, in particolare provenienti da Usa, Russia, Medio Oriente, Regno Unito e», ha proseguito Polito.L'importante, quindi, è che ora il turismo riparta. Baglioni Hotels & Resorts60 milioni di euro nel 2019 mentre ha subuito un calo del 75% nel 2020. Ma le previsioni diquest’anno al 2022 parlano di un fatturato di 73 milioni di euro.