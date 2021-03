L'importanza delle donne nell'hôtellerie. Il progetto di Starhotels per le manager

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 10:14

ha da sempre un ruolo chiave. Per questo(che da sempre valorizza le, in azienda pari al 56% del totale, in ruoli di grande rilevanza) annuncia il progetto “Un futuro da Star per 10 donne manager”. L’iniziativa, che partirà a settembre, è finalizzata alla crescita professionale di 10femminili italiani - siano esse risorse interne o nuove figure – che verranno accompagnati in un percorso didi 3-5 anni che culminerà con il raggiungimento di posizioni chiave di responsabilità e prestigio all’interno delle strutture dell’azienda, in Italia e all’estero.L’annuncio arriva proprio nei giorni in cui viene pubblicato il dato allarmante che nel mondo del lavoro sono proprio le donne ad aver pagato – insieme ai giovani - il prezzo più caro della crisi generata dalla pandemia L’iniziativa è un’ulteriore conferma della convinzione del Gruppo e del suoche una presenza femminile qualificata porti grandeaggiunto alla visione e allaaziendale.«Credo in un’organizzazione aziendale in cui ciò che conta è prima di tutto, la. La donna è motore di innovazione e trova sempre soluzioni creative pur di raggiungere il proprio obiettivo - ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Starhotels - Non è un caso se, storicamente, in Starhotels come in altre aziende internazionali, le donne in ruoli decisionali hanno ottenuto costantemente risultati superiori alla media., in particolare, è caratterizzata da ambiti molto diversi dalle mille sfumature per i quali caratteristiche femminili come attenzione al dettaglio, empatia, sensibilità, pazienza, accoglienza e collaborazione sono elementi importanti al raggiungimento del risultato. Desidero che Starhotels diventi la primaitaliana a impegnarsi concretamente nel fornire adonne la possibilità di esprimere al meglio le loro potenzialità ed a raggiungere posizioni di rilievo con la stessa remunerazione dei colleghi uomini. Premesso che dovrebbero trovare sempre posto persone competenti e meritevoli - uomini o donne che siano - garantendo lo scambio di diversità di vedute e l’arricchimento reciproco, il mio sogno è di poter vedere nel futuro di Starhotels più donne ai vertici».Il progetto si pone gli obiettivi ambiziosi di promuovere un cambiamento culturale per la strategia d’impresa valorizzando le capacità distintive della donna (multitasking, pragmatismo, empatia, orientamento al risultato) e rafforzare il rinnovamento dell’azienda tramitedi nuovi talenti dotati di competenze orientate al digitale ed al pensiero critico e creativo. Le figure saranno selezionate secondo criteri precisi con l’aiuto di undi mentor sia interni che esterni all’azienda che si riuniranno con il candidato almeno ogni 90 giorni per monitorare il suo percorso di crescita.