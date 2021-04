Fuga nella natura con divertimento? A Vipiteno riapre l’Hotel Schneeberg

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 10:16

Lo Schneeberg Family Resort & spa offre spazi ed esperienze che soddisfano le esigenze di tutta la famiglia

A pochi chilometri da Vipiteno (Bz), si apre un territorio con ampie valli come la Val Giovo, la Val Ridanna e la Val Racines. Abbracciato dalla natura e immerso in una dimensione di assoluta tranquillità, lo Schneeberg Family Resort & Spa, è la meta perfetta dove ritrovare il sorriso godendo del piacere di una vacanza con tutta la famiglia. Il Family Resort & Spa Hotel Schneeberg, proprio grazie alla sua lunghissima tradizione family, sa interpretare e anticipare le esigenze di tutti e si ritrova uno spazio rigenerante di leggerezza. Un luogo che non smette mai di stupire, tra novità e restyling. La pizzeria, quella dove la sera si può gustare anche un'ottima pizza, ora è stata ampliata per rendere gli spazi ancora più ampi e i distanziamenti più naturali. La sala da pranzo principale è stata totalmente rivista e si presenta con un look nuovo. La cucina è stata resa ancora più confortevole e attrezzata per mantenere sempre alto lo standard dei piatti gourmet realizzati con i migliori prodotti del territorio. E dopo la scorsa stagione, un importante restyling ha interessato le Suite Schneeberg, per offrire agli ospiti un'accoglienza ancora più calda e moderna. Anche nell'area spa si respira un'atmosfera inedita con un nuovo look nella zona ricevimento e una nuova area relax. Come già per la scorsa stagione estiva, i protocolli di sicurezza che da sempre lo Schneeberg sa offrire. Non resta quindi che godersi il piacere di momenti spensierati da condividere con la famiglia. Ad esempio, il parco acquatico, non semplicemente un luogo ma una vera favola, con casette degli gnomi, grotte-sauna per i bambini e la famiglia e un mondo di scivoli e piscine unico: lo Schneeberg, infatti, è il resort con più scivoli di tutto l'Alto Adige. Ci sono poi gli scivoli dedicati ai più piccoli, oltre a diverse piscine. Il divertimento per i bambini prosegue al Mini club (dai 3 ai 12 anni). Qui i piccolissimi danno spazio alla creatività e al loro bisogno di muoversi e sperimentare nella grande area "SoftPlay" con labirinto, scivoli, salti, due vasche con le palline. I più grandi trovano anche una sala giochi. Aperto dalle 9 alle 21, il Mini Club offre inoltre un fitto programma di attività suddivise per le diverse età, guidate da uno staff qualificato di animatori. All'esterno ci sono il campo da calcetto o da beach volley e un tappeto elastico a sei piazze. Numerose le proposte per scoprire il territorio a partire dall'affasciante visita al Museo delle Miniere che si raggiunge a piedi e che propone percorsi ad hoc per i bambini. Inoltre, ogni giorno, in primavera e in estate, vengono organizzate escursioni guidate, per seguire le tracce degli animali dei boschi o per raggiungere le malghe dei dintorni. E non mancano anche le proposte per chi desidera vivere la montagna in modo più impegnativo. Lo Schneeberg Family Resort & spa offre spazi ed esperienze che soddisfano le esigenze di tutta la famiglia con un'area benessere di 5.000 mq, una delle più estese di tutto l'arco alpino con 3 piscine riscaldate, di cui due esterne. L'area saune con 12 diverse saune, di cui una panoramica, dove ciascuno può scegliere quella maggiormente adatta alle proprie esigenze in termini di temperatura e umidità, percorso kneipp, bagno turco, docce emozionali, una piscina con acqua salina, sei diverse aree relax e un ricco menu di trattamenti. E per una coccola in coppia c'è l'esclusiva "Spa Suite". Ogni giorno, inoltre, nell'area Saune vengono proposte le "Aufguss", le gettate di vapore che sono un vero e proprio rito del benessere e poi corsi di yoga, pilates e meditazione con le campane tibetane. Nel ricco menu delle proposte non mancano anche trattamenti per bambini, all'olio di cioccolato o i trattamenti "teenie" riservati agli adolescenti. Nell'area spa si può provare il trattamento che ha inizio con un bagno profumatissimo e prosegue con un massaggio all'olio di cocco. Le 18 nuove Family Deluxe Suite, a livello di spazi e privacy. Pensate per rispondere alle esigenze di una clientela particolarmente esigente, rappresentano il top di gamma dello Schneeberg: 18 bellissime e spaziose suite di circa 50 mq con una camera matrimoniale e una stanza separata con due letti per i bambini. Per informazioni: www.schneeberg.it