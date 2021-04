Riapre il Falkensteiner Hotel & Spa: a Jesolo come alle Hawaii

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 10:11

L’hotel con più suite di tutta la riviera veneta

Nuovi arredi e filosofia per i ristoranti

Come alle Hawaii

Cucina a chilometro zero

Rinnovata anche la spa

Tanti i corsi per gli amanti degli sport acquatici

, con un concept tutto nuovo e tante importanti novità che riguardano i servizi offerti agli ospiti e l’ampliamento della struttura. Barefoot. Seaside. Dreamaway è il claim che esprime la nuova personalità del prodotto: qui si potranno vivere gli agi di un soggiorno 5 stelle ma in modalità “barefoot” e il concetto di “dreamaway” accompagnerà gli ospiti in una esperienza di soggiorno innovativa, in riva al mare., che completa il progetto originale dell’archistar Richard Meier,dell’hotel ed i nuovi Falkensteiner Premium Living Apartments.Con 51 suite in totale, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. I nuovi alloggi sono perfettamente in linea con il design d’interni di quelli già esistenti, ad opera del celebre Matteo Thun, e regalano tanto spazio e meravigliose viste agli ospiti, catalizzando l’attenzione di chi vuole una vacanza speciale, come fosse a casa propria ma con i servizi di un hotel 5 stelle. A cominciare dai ristoranti, rinnovati negli arredi e nella food philosophy., aperto anche agli ospiti esterni, che esprime un mood fresco ed esotico con cui l’hotel vuole offrire ai propri ospiti e agli esterni un’esperienza convivale, rilassata, che rimanda col pensiero a quella delle grandi spiagge del Pacifico, anche grazie ai nuovi arredi interni ed esterni.- i piatti vanno dal polpo alla griglia con gamberi mediterranei marinati alla maggiorana, pomodori arrostiti, olive verdi dolci "Cerignola", finocchio grigliato, radicchio "Castelfranco", gemma piccola e salsa di agrumi ai Tortelli ripieni di Provola affumicata con coriandolo e lime, salsa "Caciucco", burro, salvia, gamberetti, cozze e salicornia – affiancata da intriganti proposte asian fusion.o e cerca nei sapori un motivo per condividere esperienze, scoprire il mondo e godersi questo stile di vita: per questo esiste anche uno spazio separato con table a partager, dove condividere una food experience con gli amici o la propria famiglia. Questa attitudine all’esplorazione dei sapori è presente anche: qui i cocktail tiki hawaiani proposti possono essere gustati da soli, come ad esempio nel caso dello Jesolo Breeze (Rum bianco, anguria fresca, fragole fresche, Bitter Campari, limonata), oppure essere condivisi nelle bowl da cocktail, come nel caso della Hoku Koa Bowl (per 4 persone con vodka, succo d’arancia, fragole fresche, zucchero e prosecco).Il lounge bar sarà aperto tutto il giorno sia per gli ospiti dell’hotel che per coloro i quali, durante una passeggiata lungo la bellissima spiaggia di Jesolo, desidereranno fermarsi per godere della fantastica atmosfera. L’ape bar, durante il giorno, sarà anche il punto di contatto con tutti coloro che dalle spiagge limitrofe desidereranno assaggiare un Hoku box take away o un drink rinfrescante. Per gli ospiti dell’hotel, il servizio in spiaggia arriva direttamente sotto l’ombrellone.e serve la colazione e la cena inclusa nel trattamento di mezza pensione.. Artigiani è una sorta di colorato mercato dove le pietanze nascono dai frutti del territorio e vengono preparate al momento. Oltre a una stazione di cucina a vista, qui si trova anche la caffetteria, per assaporare a colazione un espresso o un cappuccino. Un’esperienza da vivere con il sorriso., che prende il nome di “Acquapura Blue Horizon Spa” con una superficie totale di 2mila metri quadrati dedicati al benessere con vista sul mare (a tal proposito sono indicative le nuove saune affacciate sull’ampio orizzonte adriatico che si apre dinanzi all’hotel).Il nuovo centro benessere offre tutti i servizi di una grande spa di un hotel a 5 stelle e si propone come un luogo esclusivo che invita al relax profondo promettendoi cui benefici effetti durano nel tempo. Qui, l'orizzonte combina la potenza del mare con la distesa del cielo e crea un'atmosfera aperta e personale in cui ogni singolo ospite può sentirsi libero di ritrovare il proprio equilibrio.I trattamenti utilizzano essenze naturali e ingredienti marini, ispirandosi ai magici rituali delle Hawaii: saranno presenti nella nuova lista infatti, ad esempio, il Lomi Lomi Nui “Surf Spirit | Waves of delight” ideale per ritrovare equilibrio ed armonia, aumentare il tono muscolare e lasciar fluire vie le energie negative, ed il Kahuna – Temple Style Bodywork utile a rilasciare endorfine, a creare pensieri positivi, a ridurre gli ormoni che generano stress e a migliorare la prontezza mentaleLe linee di prodotti offerti, Phytomer, Pharmos Natur e Pino, rappresentano i tre elementi principali della spa: acqua, cielo e terra. Sessioni speciali di yoga e lezioni di meditazione sulla spiaggia completano il benessere del corpo e della mente.possono provare i corsi di Sup, canoa e windsurf.«Portare in una località balneare di grande tradizione esperienze attraenti e diverse: questo è l’obiettivo del nuovo concept che implementeremo nel nostro hotel in futuro - dice, ceo del Gruppo Falkensteiner - Vogliamo mostrare che Jesolo è una destinazione di tendenza per le vacanze durante tutto l'anno, e che non bisogna necessariamente andare lontano per soddisfare la voglia di luoghi lontani».Per informazioni: www.falkensteiner.com/hotel-spa-jesolo