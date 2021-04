Caraibi, dal sogno alla realtà con Sandals & Beaches Resorts

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 11:30

Perché non programmate fin da subito la prossima vacanza ai Caraibi?

Antigua è un’isola caraibica per eccellenza

Antigua, l’isola dell’amore

Il resort più romantico del mondo

L'arcipelago corallino delle Bahamas, al largo della Florida

Bahamas, un angolo di paradiso

Isola “privata”

La Giamaica la si può certamente considerare la regina tra le isole più belle dei Caraibi

Giamaica, l’isola dai mille volti

Barbados è la destinazione ideale per chi cerca pace e tranquillità

Barbados, una perla nell’Oceano Atlantico

egalarsi undiall-inclusive in uno degli esclusivi. Dall’inizio dellache ha colpito il mondo intero, quanti di noi non hanno sognato di poter tornare a viaggiare e scoprire luoghi nuovi, all’insegna della, della, all’e, ora più che mai, inPerché nonfin da subito la prossimaai, scegliendo il resort e l’isola che più risponde alle esigenze e ai sogni, approfittando delle imperdibili promozioni, soluzione perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza nel segno della magica combinazione diInnumerevoli sono le attività e leall-inclusive come solo i resort Sandals sanno regalare: dai raffinatigourmet agli, daidei migliori marchi ai servizi sulle splendide, celebri in tutto il mondo per la loro sabbia bianca e le acque cristalline. Ambienti sofisticati ed eleganti, che si inseriscono con armonia nell’incantevole cornice naturale dei Caraibi, per rendere ancora più memorabile il viaggio.Un’isola dal fascino esclusivo e inimitabile. Celebre per le sue 365 spiagge die fine che punteggiano una splendida costa irregolare contornata da magnifiche calette, bagnate daceleste,è un’isola caraibica per eccellenza. Appartenente all’arcipelago delle Piccole Antille, la suarigogliosa, la storia e una cultura da scoprire, fanno di quest’isola un luogo da sogno, un vero e proprio paradiso d’amore, dove trascorrere una vacanza, o perché no una luna di miele, all’insegna del sole, mare,acquatici.Per un’esperienza davvero unica, perché non regalarsi il comfort di un resort di lusso all-inclusive, il Sandals Grande Antigua, votato più volte come il resort più romantico del mondo.Affacciato sulla spiaggia più bella dell’isola, Dickenson Bay, ilsi compone di due ambientazioni completamente diverse: il caratteristico Caribbean Grove, un villaggio immerso in un giardino dida cocco e fiori colorati, e il sofisticato Mediterranean Village, con i suoi gazebo privati a bordo piscina dove sorseggiare un cocktail. A disposizione, la raffinata Red Lane Spa che propone trattamenticon prodotti naturali locali e un’ampia scelta di sport acquatici in mare o sulla terraferma, inclusi nella vacanza, dalle immersioni alla gita in barca a vela o, se preferite, potete giocare a tennis, fare yoga o pilates e allenarvi nel centro fitness all’avanguardia.A conclusione della giornata perfetta unadi fronte ad uninfuocato o a lume di candela in uno degli undici ristoranti del resort: dai piatti tipici dell’isola serviti al ristorante Eleanor’s alla cucina italiana che scalda il cuore da Mario’s., sabbia bianca,lussureggiante: queste sono solo alcune delle caratteristiche delle 700 isole che formano l’arcipelago corallino delle, al largo della. Sono anche però ricche di storia, parchi naturali e offrono numerose occasioni per fare attività sportive comesubacquee, oppure passeggiate per esplorare angoli poco battuti.Per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna dellae del fascino esotico dei Caraibi, con la possibilità di ritrovarsi su un’isola privata, soggiornare alè quanto di più esclusivo e confortevole si possa sognare. Un resort all inclusive, uno splendido edificio sulla più bella spiaggia di Nassau, capitale dell’arcipelago, in grado di offrire un’esperienza di viaggio unica, con le piscine, i dieci ristoranti gourmet, le raffinate spa, oltre a sport acquatici e terresti a cui potersi dedicare.Per un’atmosfera ancora più intima e romantica, il Sandals Royal Bahamian è l’unico resort di Nassau ad avere l’esclusività di un’, dove trascorrere momenti unici di benessere alla Red Lane Spa, rilassarsi tra le distese di finissima sabbia bianca o su un’amaca all’ombra delle grandi palme tropicali, oppure sorseggiare un cocktail immersi nella piscina con Swim-Up Bar del Beach Club, che dispone anche di un ristorante casual chic e di romantici gazebo.Se pensate a un luogo da sogno, dove l’acqua è di un azzurro intenso e la sabbia sembra oro, non si può che pensare alla. Una terra ricca di, uncon tante sfumature e colori. La Giamaica la si può certamente considerare la regina tra le isole più belle dei Caraibi e non a caso, proprio 40 anni fa, sorse qui il primo degli attuali 8 resorts Sandals giamaicani, ilPer chi vuole però scoprire la, una delle più rinomate di tutti i Caraibi, dove recarvi nell’area di Negril dove, proprio sul tratto più lungo di questa leggendaria spiaggia, sorge il Sandals Negril Resort & Spa. Si distingue per lo stile caraibico e la natura rigogliosa e dispone di suite dotate di ogni, dalla piscina privata alla Red Lane Spa. Il servizio all inclusive comprende l’accesso a 7 ristoranti gourmet che preparano deliziose prelibatezze da tutto il mondo, sport acquatici e terrestri, escursioni ed eventi esclusivi, come la Caribbean Night con spettacoli e musica dal vivo. Il Sandals Negril è uno dei luoghi più paradisiaci del mondo, premiato più volte con l’Earth Check Double Platinum per il suo impegno a favore dell’ambiente.Anch’essa annoverata tra le più belle isole dei Caraibi,è la destinazione ideale per chi cerca pace e tranquillità,da incredibili scenari naturalistici, dove si respira una storia da scoprire e conoscere. Fa parte delleAntille, è circondata da un lato dal Mar dei Caraibi e dall’altro dall’Oceano Atlantico ed è sicuramente una meta esotica, e ricca diSituato nel cuore di Saint Lawrence Gap, una vivace spiaggia sulla costa sud animata da una vivace vita notturna, ristoranti e bar eccellenti,vanta l’eleganza e la raffinatezza Luxury Included tipica dei resort Sandals. Immerso in un giardino di, al Sandals Barbados potrete concedervi i trattamenti e i massaggi nell’elegante Red Lane Spa o assaporare le proposte gastronomiche dei 17con proposte che vanno dai piatti di frutti di mare alla cucina regionale italiana, alla pasticceria francese del Café de Paris, la cucina giapponese del Soy, le succulente bistecche della steakhouse Butch’s Chophouse e le specialità del Bombay Club, il primissimo ristorante indiano in un resort Sandals.Le camere sono arredate con gusto e molte offrono il servizio in camera h24 con maggiordomo personale, per rendere la vostra esperienza ancora più memorabile. Che sia in acqua o sulla terraferma, al Sandals Barbados troverete sempre l’attività che fa per voi: immersioni, vela, snorkeling, pilates, tennis o, se preferite, un po’ di relax in una delle 5 piscine del resort.Per informazioni: www.sandalsresorts.it