Apre Doubletree by Hilton Rome Monti, un'oasi verde in città

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 11:52

H

DoubleTree by Hilton Rome Monti sorge in una posizione strategica

Un’oasi verde in città

Quartiere dinamico ed eclettico

nh Hospitality, tra i primi operatori alberghieri indipendenti italiani, ha inaugurato il 7 aprile in Piazza dell’Esquilino, nel cuore della Città Eterna, unL’edificio, di proprietà di Reale Immobili spa, è stato trasformato in un prestigioso albergo, che opererà sotto il rinomato brand internazionale DoubleTree by Hilton.Il palazzo è stato oggetto di una completa riqualificazione e restyling, a cura dello studio Thdp, specializzato in architettura e interior design per alberghi, che ha creato, punto di ritrovo per i turisti e i locali.DoubleTree by Hilton Rome Monti, in uno dei quartieri più dinamici ed eclettici della città, il Rione Monti, che si sviluppa intorno alla Stazione Termini e a Piazza Vittorio.Si compone di 133 camere (124 camere standard e 9 suite) distribuite su sette piani ed include un bar & caffetteria con ingresso dalla vivace piazza Esquilino,, oltre a tre meeting room modulari ed una moderna sala fitness.