Borgo Egnazia, festa di compleanno con la riapertura al pubblico

Borgo Egnazia riapre il 12 maggio

Si riparte dai fondamentali

Spazio allo sport con padel e Technogym

Uno scorcio di Borgo Egnazia

Per gli ospiti a disposizione una flotta di auto elettriche

el giorno del suo undicesimo anniversario. Il 12 maggio, la struttura attiva dal 2010 e che si contraddistingue per il suobasato su esperienze locali e autentiche, riapre i battenti e torna ad accogliere gli ospiti. Durante idell’attività, a Borgo Egnazia non sono rimasti con le mani in mano.così da rendere ancor più unica la propria permanenza nonostante il contesto storico ancora segnato dalla pandemia.Per la stagione 2021, si riparte dai fondamentali:Un binomio che si ritrova in tutta l’esperienza di viaggio a Borgo Egnazia a partire dalla, ovvero principi del viver sano, scientificamente riconosciuti e declinati considerando il patrimonio delle tradizioni e le conoscenze della cucina contemporanea.e a tutto quello che favorisce uno stile di vita sano e in movimento, meglio se all’aria aperta. In questa nuova stagione i campi da padel diventano tre e si inaugura Technogym Outdoor,Si tratta di una novità assoluta che fa il suo esordio proprio a Borgo Egnazia e che sarà disponibile da giugno: un progetto che offre una soluzione per l’esercizio fisico all’aperto in totale sicurezza a utenti di ogni età e livello di forma fisica.La connessione virtuosa tra tradizione e innovazione si riflette anche nella nuovissima proposta di, tutte bellissime auto storiche, patrimonio del Made in Italy, trasformate in gioielli unici della contemporaneità con motori elettrici, perfetti per scoprire Borgo Egnazia e i suoi dintorni nel totale rispetto dell’ambiente.e riscoprire il piacere dello star bene, godendo della bellezza del paesaggio tra i suoni della natura.