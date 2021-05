Accoglienza e sapori d’olio: in viaggio a Cm Centumbrie sul Lago Trasimeno

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 11:53

I

Casali, ville e fabbricati rurali sono stati recuperati e riqualificati per l'accoglienza

La tradizione vista in chiave moderna

Il frantoio d'avanguardia

Tra biologico e sostenibilità ambientale

La Dolce Agogia

L’olio specifico per i bambini

Il Baby Evo, l’olio dalle proprietà benefiche specifiche per i più piccoli

Tra pasticceria francese, panificazioni nord-europee e sperimentazioni sulle tipicità italiane

L’Evo Bistrot Centumbrie

Accoglienza curata

La cucina è curata da Giorgio Enrico

Materie prime direttamente dall’orto

Carta dei vini con oltre 500 etichette

, ha affascinato anche una famiglia di imprenditori romani di origine umbra, i, tra le più verdi e di alto valore naturalistico e storico, perdella tradizione. Nei 200 ettari della proprietà di Cm Centumbrie, a Magione, una ventina di km da Perugia casali,sono Moraiolo, Frantoio, Leccino l'autoctona Dolce Agogia.Per i titolari, e soprattutto per i giovani della famiglia, è stato un impegno stimolante e perseguito con passione quello di puntare alla continuità e alla valorizzazione di quanto già esisteva, attualizzandolo in chiave moderna e produttiva. Ne è nato un progetto preciso che ora è stato realizzato in gran parte e cheÈ stato ben compreso come oggiche rappresenta anche un fattore di competitività e che coinvolge nelle scelte il consumatore finale.ha guidato in agricoltura scelte come il biologico, la riduzione del consumo di acqua e l'impiego di energia da fonti rinnovabili.e: il riscaldamento è alimentato con i residui della spremitura delle olive e l'uso della plastica è ridotto al minimo. Sono stati realizzati un frantoio d'avanguardia con la migliore soluzione estrattiva in funzione delle caratteristiche delle olive.: complessità nelle potature, raccolta manuale e solo in un arco temporale di circa 5 giorni l’anno, altrimenti la qualità e il gusto ne risentono. Il suo olio, "L’approdo X/50 Gran Cru", la prima limited edition firmata Cm Centumbrie, ha ottenuto grandi soddisfazioni sin dal primo anno di produzione ed è diventata presidio Slow Food.Gli altri extravergine non sono stati da meno con tanti riconoscimenti tra cui il Sirena D'Oro che premia la migliore Dop d'Italia.E c'è anche, una linea in limited edition. Il progetto è stato seguito dal Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell’Università di Perugia che ha analizzato il prodotto naturalmente ricco di proprietà benefiche in linea con i parametri nutrizionali relativi a Omega-3, Omega-6 e acidi grassi polinsaturi indicati dalla Società Italiana Nutrizione Umana come utile apporto alla crescita di bambini e adolescenti. Ha inoltre un rapporto tra acido linoleico e acido alfa linolenico simile al latte materno ed è ricco di tocoferolo (vitamina E).Il packaging è in carta riciclata certificata FSC, è in un pratico formato da 100 ml, con una bottiglia in vetro scuro per ridurre al minimo le possibilità di ossidazione.Anche il Molino per le farine prodotte in azienda, a pietra monolite e completo di laboratorio per panificazione dolci e salate è di ultima generazione ma basato sulla tecnica antica.È unLe materie prime sono tutte naturali e di qualità, si utilizza lievito madre rigenerato ogni giorno, tecniche artigianali con lievitazioni lunghe e naturali, alte idratazioni e lavorazioni manuali in tutte le fasi.Ma c'è anche un luogo del gusto,, dove l'extravergine arricchisce la cucina dell'Umbria. Nei campi si coltivano anche verdure, frutta, legumi, cereali e tutto viene lavorato in azienda e proposto al mercato sotto forma di materia prima oppure di prodotto trasformato.a perché chi sceglie di venire possa vivere un'esperienza è immersiva, sia partecipando ai ritmi del lavoro agricoli che ai tour enogastronomici alla scoperta del territorio, a degustazioni, ai trekking a piedi o in bici tra gli ulivi, a convegni e ad eventi a tema anche artistici e musicali.Cm Centumbrie con i suoi giovani titolari, gli esperti agronomici e Luca Mencaglia, il maestro frantoiano - meglio definirlo oleologo - si sono presentati a Roma con la loro offerta, in apertura di una stagione estiva finalmente aperta e vivibile con tutte le caratteristiche di libertà e di salubrità dei grandi spazi. Hanno portato con loro Giorgio Enrico, un giovane chef che ha dato prova della sua idea di cucina, dove la creazione di un piatto ha origine del prodotto aziendale e nella tradizione locale per poi includere un tocco di fantasia e di creatività.il resto degli ingredienti sono per lo più km zero prodotti da aziende locali selezionate. Dal resto del mondo arrivano le spezie e altri prodotti dal gusto esotico, in un originale gioco di abbinamenti.Tra i piatti presentati, tutti arricchiti dai 4 oli aziendali, sono stati particolarmente apprezzati il Pane di segale con il caprino di Peter Virdis, capitone marinato e agretti, i Bottoni ripieni di ortica, borragine, ricotta di pecora, piselli crudi e maggiorana, la Terrina di maiale fritta nel lievito madre, alici alla Dolce Agogia e alloro, il Bauletto alla fagiolina del Trasimeno, alghe e coregone affumicato., inteso come un luogo di socialità e di sperimentazione enogastronomica:, dove spiccano i drink all’olio evo.La carta dei vini non è da meno: una giovane responsabile di sala, Marisa Mastrosimone, propone una selezione variegata orientata anche al mondo dei vini naturali., e sempre nell’ottica della scoperta di piccole cantine.