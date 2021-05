Executive Spa Hotel, tripletta di gusto per l'apertura con Exé, Alto e Aria

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 18:52

Una delle suite dell'Executive Spa Hotel (credits: Fabrizio Cicconi)

Un hotel ristrutturato che guarda al futuro dell'ospitalità

L'esterno dell'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese

Exé, Alto, Aria: tre ambienti per tre esperienze enogastronomiche diverse

Attenzione al benessere

el cuore dell'Emilia, in quella che tutto conoscono come la Motor&Food Valley italiana, il nuovo Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo) si prepara ad aprire le porte al pubblico lo smart hotel di lusso inizierà ad accogliere i primi clientiche tiene insieme tecnologia, sostenibilità ambientale e tradizione del Made in Italy. A trainare la domanda, la contestuale apertura al pubblico di Exé Restaurant, di un centro benessere da 400 mq, una digital fitness area, il nuovo ristorante Alto e il cocktail bar Aria.Nella sua veste moderna, l’Executive Spa Hotel vanta 64 stanze, di cui 5 suite,nelle forme e nei materiali forniti dai più prestigiosi brand di interior nel panorama italiano, comeper tessuti e arredi,per le lastre ceramiche in grès porcellanato,per l’illuminazione,per i materiali costruttivi eper la zona fitness. Più che una semplice ristrutturazione, che mostra i propri effetti anche sul piano della sicurezza e delle dinamiche di accesso e prenotazione: una app mobile studiata ad hoc offre la possibilità di effettuare il check-in da casa, in modo da evitare code e assembramenti in reception. Sempre con il proprio smartphone, poi, si può aprire la stanza senza usare alcuna chiave. Un unico fit band consentirà inoltre di effettuare l’ingresso a Spa e palestra, controllare le macchine e aprire e chiudere l’armadietto. Soluzioni tecnologiche che vengono declinate anche in materia di sicurezza grazie al filtraggio elettronico dell'aria ela sanificazione automatica con lampade Uva nelle camere.A caratterizzare la proposta dell’Executive Spa Hotel è senza dubbio. Il primo nome è quello diche ambisce ad essere una ofisticata, grazie anche agli spazi importanti e a un impianto per il trattamento dell’aria con filtrazione elettrostatica che consente di ridurre i batteri del 95%. A guidare le danze dietro ai fornelli, gli cche fanno della rielaborazione delle tradizioni il proprio marchio di fabbrica. Il tutto accompagnato da una carta dei vini da 400 etichette.Emblema sopraelevato, innanzitutto in senso strutturale (essendo posizionato sul tetto dell'hotel), di una cucina in continua evoluzione, che cambia forma e stile senza mai perdere la propria identità e il legame con le origini, è. Dalle poltrone rivestite Rubelli alle luci firmate Flos, passando per le posate firmatet, fino ai piattidove uno chef table per due persone consente di distaccarsi dai 30 coperti per cenare con un occhio sui. Mentre ampie vetrate consentono di ammirare il panorama circostante.Infine, le colline di Fiorano abbracciano anche la visuale che si può avere dache condivide lo stesso gusto degli arredi e la collocazione sul rooftop di Alto. La paesaggista, perfetto come location per serate fuori dal comune, concerti intimi ed eventi gastronomici esclusivi. La personalità che incarna e definisce la poetica del luogo è Dario Allegretti, maestro barman noto per la creatività dei drink e la conoscenza dei migliori cocktail internazionali, miscelati a regola d’arte.A corredo di tutto ciò c'è poi. In una struttura totalmente nuova con dotazioni di ultima generazione, un luogo intimo e speciale invita a prendersi cura di se stessi con trattamenti, massaggi, percorsi completi, yoga, pilates, ecc. Un team di personal trainer e una nutrizionista estendono l’idea di personalizzazione nell’area di fitness e wellness, creando programmi completi con scheda, piano alimentare e trattamenti benessere individuali. Chiunque, in una pausa dal lavoro o in un momento libero da dedicare alla cura del sé, può accedere previa prenotazione.