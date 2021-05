Le più belle piscine tra i vigneti? Tappa in Alto Adige

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 13:46

Vacanza di relax e benessere nelle strutture dei Vinum Hotels Südtirol

Preidlhof Luxury DolceVita Resort: acqua salata per la piscina nella torre

Piscina Infinity del Preidlhof Luxury DolceVita Resort

Piscina con vista sui vigneti all’Hotel Plattenhof

La piscina naturale dell'Hotel Plattenhof

Tra blu e verde all'Hotel Tenuta Pacherhof

La piscina dell'Hotel Tenuta Pacherhof

La piscina in marmo di Carrara all’Weingut Klosterhof

Piscina del Weingut Klosterhof

La piscina immersa nel giardino fiorito all’Hotel Kronsbühel

Piscina dell'Hotel Kronsbühel

La nuova piscina panoramica dello Schloss Plars. Wine & Suites

Piscina dello Schloss Plars. Wine & Suites

. Sono, strutture specializzate nel settore del vino. Una vacanza all’insegna del piacere culinario quindi, ma anche di relax e benessere all’aria aperta. E mentre ci si riposa a bordo piscina, ci si può rinfrescare con un cocktail a base di sidro di mela e fiori di sambuco, o con un prosecco di mele e zenzero. Ma è il rosato Lagrein Kretzer il vino preferito delle donne., con vista sul Gruppo Ortles-Cevedale. Oppureche domina la torre e regala la sensazione di gettarsi nel vuoto, 29°C tutto l'anno e con sistema di cronometraggio.Ma c’è anche la piscina esterna panoramica, collegata all’hotel mediante un tunnel, che garantisce una temperatura di 34°C tutto l’anno. La piscina esterna estiva con spiaggia di sabbia e la piscina relax, sempre estiva, anche per nudisti, entrambe con acqua a 29°C. C’è la Piscina coperta design “The 50th”, un omaggio ai favolosi anni ’50 grazie alla sua originale ambientazione, temperatura di 31°C tutto l'anno. E poi ci sono la Vasca idromassaggio esterna con acqua salata al 3% nella Spa Tower, zona dedicata anche ai nudisti, l’Idromassaggio nella sauna Schwarzbrenner e l’Idromassaggio esterno nel limoneto fra i profumi degli agrumi. Tutti gli idromassaggi hanno acqua a 36°C tutto l'anno.È questa la proposta delnella zona vinicola Merano e dintorni, che vanta le piscine tra le più belle dei Vinum Hotels.Dal 24 luglio al 29 agosto 2021 si può scegliere il pacchetto “Estate, Pools & Dolce Vita” comprensivo di: 7 pernottamenti in pensione completa, libero accesso al mondo acquatico e alla Spa, sauna a mezzanotte con gettate di vapore speciali e 1 ingresso libero per la premiata sala relax Deep Sea. Il tutto a partire da 1.533 euro a persona.Gli amanti del vino possono visitare l’enoteca privata con oltre 400 etichette e la distilleria. Inoltre, l’hotel organizza visite guidate nei vigneti con degustazioni presso i migliori produttori di Riesling in tutta Italia ed escursioni lungo l’inconfondibile Via Vinum Venostis con tappa presso alcuni produttori vinicoli per le degustazioni in cantina.È la proposta dell’ Hotel Plattenhof di Termeno sulla Strada del Vino nella zona vinicola Bassa Atesina., per questo, pur essendo stata realizzata artificialmente, si è guadagnata il titolo di “piscina naturale”. L’acqua è riscaldata tutto l’anno e la piscina è immersa in un paesaggio naturale davvero unico, vicino al Lago di Caldaro. I vigneti che circondano la piscina sono coltivati da oltre 400 anni dalla famiglia Dissertori e producono un ottimo Gewürztraminer, da degustare durante la vacanza.nella zona vinicola Valle Isarco. Immergersi nella vasca in acciaio, lasciar accarezzare la pelle dall’acqua senza cloro, piacevolmente riscaldata tutto l’anno a 32°C, con lo sguardo che indugia sui vitigni e le montagne circostanti. Una volta usciti dall’acqua, le sdraio invitano a un bagno di sole. Il relax continua nella luminosa piscina interna, con ugelli massaggianti e impianti controcorrente. L’hotel organizza su richiesta visite guidate nei vigneti e in cantina, dove si possono degustare i vini prodotti artigianalmente, che ormai da diversi anni si fregiano di prestigiosi riconoscimenti.sotto i quali ripararsi dal sole, e due grandi tini di vino jacuzzi che invitano la coppia a godersi un bicchiere di vino, rilassandosi nell’acqua piacevolmente calda. Tra le strutture dei Vinum Hotels, il Weingut Klosterhof di Caldaro sulla Strada del Vino, nella zona vinicola Oltradige, stupisce i suoi ospiti con la sua Wine-Spa Sanus per Vitis con trattamenti a tema. Oskar e Hannes Andergassen organizzano su richiesta passeggiate tra le vigne del Pinot bianco “Trifall”, visite alla cantina e alla distilleria, assaggi di vini, distillati e prodotti tipici nella nuova sala degustazioni in legno d’acacia locale.Nella zona vinicola Merano e dintorni, a Tirolo si trcurato con sdraio e ombrelloni, è riscaldata con energia solare così da permetterne l’utilizzo anche in primavera e in autunno. Ma è sicuramente in estate che la si gode al meglio, grazie alle temperature calde che invitano a trovare refrigerio nell’acqua, magari dopo un’escursione a piedi o in bicicletta. La vista splendida dalla piscina ripaga i sensi! Situata in una posizione rialzata, regala infatti un panorama su Merano e la Val d’Adige.Lamette a disposizione anche idromassaggio, sauna, sauna a raggi infrarossi e solarium. Inoltre, l’hotel è partner delle vicine Terme Merano con le tante piscine del parco, l’area sauna e i trattamenti benessere della MySpa. Il proprietario, produttore e sommelier Peter Schöpf organizza visite e degustazioni in cantina e passeggiate guidate attraverso i vigneti che circondano l’hotel. Inoltre, vengono organizzate delle serate a tema “Piacere e know-how enologico” dedicate a vini biodinamici, pregiati vini altoatesini e nobili bollicine provenienti da tutta Italia.. Raggiungibile mediante un sentiero fiorito, tra bellissime rose, ortensie e oleandri, si affaccia sui vigneti e sul paesaggio montano: un luogo d’incanto per riposare l’anima. Il titolare Andreas Theiner organizza, su richiesta, camminate con visita alla cantina e degustazione dei vini prodotti nella Tenuta, ma anche corsi individuali e workshop per chi desidera approfondire le sue nozioni sul mondo enologico.