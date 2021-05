Sognando le Bahamas: buona cucina e squali al Viva Wyndham Fortuna Beach

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 16:03

N

Il Viva Wyndham Fortuna Beach si affaccia su una delle 33 spiagge di Grand Bahama Island

La certificazione “Clean & Pristine”

Nuovi arredi per 120 camere

A tutto gusto

A facci a faccia con gli squali

ell’immaginario collettivo associamo le Bahamas principalmente a due temi: come location dove celebrare il matrimonio (molte italiane hanno espresso questa fantasia) e come sfondo di tanti film memorabili. L’arcipelago è vario e composito e su una delle isole è presente il Viva Wyndham Fortuna Beach. Il Viva Wyndham Fortuna Beach si affaccia su una delle 33 spiagge di Grand Bahama Island, su cui non sono presenti altre strutture; un grande plus per la piacevolezza, la privacy e le nuove esigenze di distanziamento. Una lunga spiaggia di sabbia fine e chiara, bordata da fronde di casuarine, dove fare jogging con la musica preferita negli auricolari o semplicemente passeggiando ascoltando il suono del mare.Il Viva Wyndham Fortuna Beach ha ricevuto dal Ministero del Turismo e dell’Aviazione delle Bahamas la certificazione “Clean & Pristine”, dopo le opportune verifiche. La certificazione attesta che l’hotel rispetta il Programma di Salute e Sicurezza definito dalle Linee Guida e dal Recovery Plan del Bahamas Tourism.Con nuove modalità di fruizione ma con immutato fascino, il resort si offre con i suoi ampi spazi. Dalla zona piscina – da cui si vede il panorama del mare – allo snack bar open air, dalla casa degli sport al kids club.Durante i mesi di chiusura, sono stati sostituiti gli arredi delle 120 sistemazioni Superior, che ora si presentano con uno stile contemporaneo e non più creolo; si aggiungono alle 154 Superior Vista Mare, i cui arredi molto moderni si sposano alla vista sulla spiaggia e sulla battigia.Viva Wyndham Fortuna Beach comprende il ristorante principale a buffet e tre ristoranti tematici per cene à la carte, di cui uno con terrazza. Si spazia dalla cucina internazionale a quella asiatica, dalla fusion gourmet all’immancabile pasta & pizza cotta nel forno a legna. Uno dei suoi punti di forza è il Viva Diving, certificato Padi 5 stelle.Il centro immersioni propone corsi e uscite ed è l’unico sull’isola ad offrire l’esperienza dell’incontro con gli squali. Grand Bahama Island è un autentico paradiso per gli amanti della subacquea, così come per gli appassionati di golf.