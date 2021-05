Il Grand Hotel Poltu Quatu riapre: 20 camere rinnovate e spazio al padel

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 19:15

La visuale area del complesso del Grand Hotel Poltu Quatu 1/4 La hall d'entrata 2/4 Una delle camere dell'albergo cinque stelle 3/4 Drink a bordo piscina? Si può fare anche questo al Grand Hotel Poltu Quatu 4/4 Previous Next

Una delle camere del Grand Hotel Poltu Quatu

Ospitalità a forma di borgo

La visuale sul fiordo che si gode dal Terrace du Port Champagnerie, Cave & Wine

L'offerta ristorativa

'è una data per: venerdì 28 maggio. Tante le novità offerte dall'albergo per la stagione 2021 a partire da, proposte enogastronomiche rinnovate e terrazze con vista sul fiordo dove godere di unLa struttura, che sorge, si presenta come un borgo in cui il centrale Grand Hotel, creato nel 2002 ispirandosi a un tipico villaggio di pescatori, funge da cuore pulsante dell'ospitalità grazie a. A queste si aggiungono poiu, caratterizzati da arredi tipici, dove trascorrere un soggiorno privato e rilassante. Magari concedendosi qualche distrazione in tema fitness e wellness grazie ache, dal 17 al 20 giugno, ospiteranno anche il torneo per appassionati Smeraldina Padel Cup. Per tutti gli altri, invece, a disposizione c'èil cui nome, Poltu Quatu, significa letterlamente "porto nascosto" in dialetto gallurese.A corredare l'offerta ricettiva c'è quella ristorativa grazie ale alla. Due luoghi dove degustare le specialità della cultura enogastronomica locale e internazionale. E dove, in collaborazione con il Gambero Rosso, sarà attivata un'accademia di cucina.