Vacanza da “egoisti” in Alto Adige: due tappe per coccolarsi

è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico, lo dicono tutti gli esperti., una nei dintorni di Chiusa e una in Val Ridanna, pronte a riaccogliere gli ospiti, per un weekend “liberatorio” e rigenerante nella natura,da soli in coppia o con la famiglia. Bagaglio minimal in macchina e… via.L’egoismo è “l’atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di sé stesso, del proprio benessere e della propria utilità”.e lo rende un modo per “riattivare” una carica unicamente positiva: emozioni intense ma allo stesso tempo leggerezza e relax. Lasciarsi andare per ritrovarsi: questa la necessità attuale di moltissime persone dopo le restrizioni prolungate.per arrivare in luoghi speciali, che permettono realmente di riconnettersi con sé e con la natura. Egoismo? Sì, certo. Ma nell’accezione di prendersi cura di sé e delle proprie necessità, del proprio benessere, del proprio corpo e del proprio spirito., nelle quali è possibile programmare una fuga “egoistica” all’insegna del puro benessere, senza sensi di colpa, in coppia, da soli o in famiglia.(Bz), con le sue immense vetrate che si affacciano sulloche desiderano immergersi nella purezza della natura, rigenerare i sensi e l’anima in una meravigliosa spa dal panorama assoluto, fare sport all’aperto e gustare sapori e aromi autentici del territorio (vini compresi).Questa struttura, adagiata su un poggio panoramico che domina la Valle d’Isarco, invita i suoi ospiti a decelerare i ritmi e a dedicarsi alle attività nel verde (passeggiare, meditare, giocare a tennis, pedalare…), in aree benessere circondate solo ed esclusivamente da boschi: la natura è protagonista di ogni esperienza. La struttura dispone di 5di piscine riscaldate, di cui una panoramica esterna a sfioro, una interna e una nel giardino, sauna panoramica e alle erbe, Vitarium, un bagno turco calssico e uno salino, un campo da tennis circondato dagli abeti rossi., un’accoglienza calorosa e raffinata, un’attenzione curata nei minimi dettagli alla sostenibilità, vissuta come eco-hotel certificato e un concetto di benessere molto solido che conquista anima e corpo., con i ghiacciai e le cime che sfiorano i 3mila m, un tempo era un semplice maso mentre oggi è un tempio del benessere che guarda al futuro., 4mila mq di benessere per un’esperienza di relax unica, che ha ottenuto il riconoscimento Best Unique Experience Spa nella categoria Global Winner dei rinomati World Luxury Spa Award 2019. Un percorso che si snoda tra saune minerarie, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi, sauna con area relax panoramica sul roof, vasche Kneipp, il mondo delle grotte con laghetto minerario, piscina salata esterna con idromassaggio, piscina esterna di acqua di fonte riscaldata e un mondo acquatico indoor con vasca lunga 20 m e una piscina relax., hanno come leitmotiv il calore del legno locale unito all’energia della pietra, per un soggiorno dove privacy, spazi e cura dei dettagli fanno la differenza. Eleganza e cura si ritrovano anche a tavola, con piatti che privilegiano i prodotti regionali e locali.