Starpool firma Erre Spa, l'area wellness di Grand Hotel Victoria

alore, acqua, riposo. L’hospitality riparte da qui, da questa formula dalle origini antiche che è l’essenza di ogni spa e percorso benessere. Come accade nel nuovo, 5 stelle lusso appena inauguratocome parte integrante di un progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura, vero esempio di Liberty fine Ottocento e oggi parte diAttraverso i lavori, alla struttura originaria, La Villa (realizzata nel 1892) è stato aggiunto, con la(di cui anche Starpool è parte), in cui due piani sono dedicati al wellness. Un eden di 1.200 mq che costituisce la più grande area dedicata alla cura di sé del Lago di Como.A condurre l'ospite versoè uno scalone elicoidale in Pietra di Brera che porta alla reception. La spa vera e propria segue lo sviluppo longitudinale della grande piscina di 20 metri adagiata al centro. Ai lati e nella zona che circonda la parte finale dello specchio d’acqua si aprono le aree dedicate agli spazi wellness veri e propri.A sinistra,ospita ile il, ambienti wellness di tradizione mediorientale, il primo, e romana il secondo. SweetSteamPro è il prodotto Starpool che ha rivoluzionato la progettazione classica di questi ambienti., quasi magicamente sospesa nello spazio. Le pareti a superficie continua consentono una perfetta igienicità dell’ambiente. La temperatura interna è di 43/45°C, l’umidità relativa del 98%.L’ispirazione di GlamourMediterraneanPro nasce invece dal laconicum di tradizione romana, come alternativa alle alte temperature della sauna nordica e all’elevata umidità degli hammam mediorientali. Il calore qui si irradia dalle pareti fino a raggiungere i 45/50°C, con tassi di umidità del 55/65%.Il soffitto puntellato da fari dimmerabili illumina l’interno con bianchi fasci di luce dall’effetto suggestivo.: il cristallo bianco per lo steam e l’ecostone nero, con dettagli argento, per il bagno mediterraneo. Le reazioni fredde abbinate – sempre indispensabili in spa per ristabilire la corretta temperatura del corpo – sono alcuni ShowerOne Starpool: soluzioni rigeneranti che in un unico soffione uniscono getti e temperature diverse d’acqua, giochi di luci e fragranze.La zona secca, a destra, è particolarmente scenografica.(GlamourSaunaPro e GlamourSoftSaunaPro di Starpool)elegantemente rivestite in Pietra d’Iseo: ampie vetrate aprono questi ambienti verso l’esterno. La scelta delle finiture fa eco al chiaro-scuro della zona umida. GlamourSaunaPro nella versione black in abete naturale della Val di Fiemme, con trattamento cerato nero,e crea un ambiente evocativo dalle tonalità sfumate del carbone, del marrone scuro e del grigio antracite. Qui la temperatura interna è di 90/100°C, l’umidità relativa del 10/20%.La. Questa cabina ha una temperatura più bassa (50/60°C) e un tasso di umidità maggiore (50/60%) rispetto alla classica sauna finlandese: la traspirazione è quindi meno intensa e il clima mite favorisce un maggiore rilassamento psicofisico.Trae associate a quest’area è presente anche l’innovativoprogettata per ritemprare il corpo dopo i bagni di calore. Il ghiaccio prodotto da una cascata a soffitto viene raccolto all’interno di un bacile realizzato in acciaio e Solid surface. Di fronte, una panca nello stesso materiale – massima garanzia d’igiene – permette agli ospiti di distendersi e rilassarsi.La zona che circonda la parte finale della piscina ospitache, grazie alla parete realizzata in sale himalayano, combina gli effetti benefici del materiale a quelli rilassanti della luce e della particolare atmosfera. La presenza della stufa regola e mantiene costante l’intensità del calore e dell’umidità, creando le condizioni adatte a favorire il naturale processo di ionizzazione del sale minerale.Accanto, prendono vitaè stato affiancato al WaterParadise: un percorso che unisce quattro docce differenti per calore, colore e intensità – con effetto pioggia tropicale, pioggia fredda, temporale estivo e nebbia fredda – in un’esperienza d’acqua multisensoriale.Diverse sono, tra le quali la Stanza del silenzio del lago e la Stanza del fuoco, con caminetto di quattro metri, chaise long e avvolgenti cocoons.