Una terrazza per vincere la crisi. L'Atlante hotel di Roma cambia pelle

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 17:38

La terrazza del ristorante

La voglia di offrire un servizio

I fratelli Mencucci

Il ristorante, importante valore aggiunto

In cucina materie prime e qualità

William Anzidei con la brigata

Il cocktail bar

La struttura alberghiera

a 360 gradi dedicata al ristorante che vanta in cucina unche da sempre lavora nei grandi hotel, tutti dotati di terrazza. Siamo a, all’con il ristorante; un hotel lungimirante, un cuoco lungimirante che in tempi in cui la ristorazione è solo a cielo aperto sono arrivati prima di molti altri e ora raccolgono i frutti.La vista dall’hotel (che sorge nel) è impagabile, con il “cupolone” di San Pietro che sembra si possa toccare mentre si pranza o si cena. Una sorta di protezione che ha dato coraggio ai, né l’hotel né il ristorante nemmeno nel periodo più duro della«La mia- racconta-. Mio padre ci ha ispirati con la suaa crescere e a diventare una delle strutture di riferimento della capitale. Ora è giunto il momento di compiere un’ulteriore passo:o, dedicato in primis ai romani, ove accoppiare alla bellezza della vista su San Pietro e Roma tutta la bontà dei piatti, costruiti dalle sapienti mani dello chef. In questa prospettiva abbiamo deciso una totale ristrutturazione della cucina: nuovi spazi e nuovi macchinari, realizzati da una ditta italiana innovativa, a vista dei clienti in sala. Vogliamo che le emozioni che sentiamo ancora oggi noi stessi venendo al ristorante Les Etoiles siano sensazioni di tutti i nostri ospiti. Nonostante questo anno terribile abbiamo deciso di non chiudere né albergo né ristorante. Come tutte le attività turistiche abbiamo subito cali di presenze e fatturato, mache dovevano venire a Roma per motivi improrogabili».Come per molti, la difficoltà si è trasformata in. L’Atlante hotel ha cambiato tipo di clientela come spiega Mencucci: «Prima avevamo più turisti che arrivavano a Roma per piacere,. Ci siamo convertiti per necessità avendo una struttura che ci consente di ospitare entrambe le tipologie».Il plus dell’hotel è in questo momento il, aperto sia ai clienti che agli esterni: «Il nostro punto di forza - spiega Mencucci - sono gli spazi all’aperto, sono stati la nostra chiave di volta in questo periodo di Covid e ci hanno permesso di continuare a lavorare rispettando le norme anti-Covid. Anche perché ormai lavoriamo solo con clienti italiani, che sono preparati ed esigenti, ma scelgono noi».La proposta della cucina è molto semplice, ma la cura della qualità rende ogni piatto estremamente particolare. La filosofia ai fornelli la detta lo chef,romano di nascita e di formazione professionale. Il Totti della cucina capitolina lo si potrebbe definire visto che ha sempre lavorato a Roma nelle cucine dei grandi hotel: «- ha spiegato - perché penso che la cucina italiana sia la migliore. E ho sempre lavorato nei grandi hotel di Roma con le migliori terrazze, dall’Hilton, all’Hassler fino al Mirabelle e all’Atlante. Questo perché cucinare per il ristorante di un hotel richiede».E la proposta in cucina? «- spiega - che lavoriamo il meno possibile per farle apprezzare ai nostri clienti. I piatti sono ispirati alla cucina regionale con rivisitazioni minime che le rendono più moderne. Non vogliamo essere un ristorante gourmet, ma».Una brigata piccola, formata da 7 membri che sperano presto di ricevere aiuti, ma che per non far mancare il gusto raddoppiano le loro energie. Ad accompagnare i piatti di William, una, diplomato alla scuola alberghiera di Fiuggi e sommelier Fis, ha selezionato queste aziende con l’ambizione di mappare un po’ tutte le regioni italiane, con grande spazio del Lazio che sta vivendo il suo Rinascimento vinicolo, e ancora terroir francese, tedesco e qualche chicca internazionale.Laè, invece, snellita salendo ai piani superiori dove si trovano ile ilcon uno stile di servizio più friendly. Al Roof Garden, la prima delle due terrazze panoramiche, le ricette si snodano tra semplicità e gusto per chi ricerca una formula più easy e di tendenza, cone frutto di un’altra linea di cucina, chic e informale allo stesso tempo, ideale per pasteggiare a cocktail durante l’orario dell’aperitivo o per cenare più rilassati mentre lo sguardo corre libero tra gli scorci che regala la città.A curare la consulenza del, ex general manager del Jerry Thomas, il più famoso speakeasy romano, con cui ha girato l’Europea partecipando a diverse competizioni e bar show. Con la sua esperienza decennale, da circa un anno per Les Étoiles, oltre a curare la parte beverage, fa formazione e crea sempre nuove sinergie aziendali. Brand Ambassador di Campari, Riccardo ha personalizzato la location agli ultimi piani come Terrazza Campari, luogo d’elezione per manifestare la natura easy going dell’aperitivo. La sua mission qui è calcare le onde di un bar all’italiana con un’attenzione particolare ale internazionali, una intrigante linea di signature e una selezione di pregiati distillati con particolare attenzione a whisky e rum. Salendo in cima ai tetti romani, si trova ancora il Rooftop, un autentico piccolo rifugio verde grazie alla dedizione dello storico proprietario Benito che si è preso amorevolmente cura di tutto il perimetro in fioritura proprio in questa stagione. Qui una terza proposta con l’ausilio di un’altra cucina satellite per cotture alla brace, preparazione di crudi e pietanze più fresche.Esponente della migliore accoglienza capitolina, testimoniata dall’appartenenza a Le Chiavi D’Oro (FAIPA), l’Atlante Star conta, junior suites e royal suites, ed è diventato un’oasi di serenità in un contesto urbano frenetico, dove convivono la raffinatezza di uno stile contemporaneo tipico delle metropoli europee con l’atmosfera rilassata e confortevole dall’eleganza classica frutto del buon gusto e cura del dettaglio dei proprietari. Federico Mencucci, il più giovane dei figli, è anche la mente più innovativa dell’entourage familiare: i ricordi della sua felice infanzia trascorsa tra inel proprio cammino, sono ancora vivide nella memoria e ne costituiscono la parte più preziosa. Casa d’elezione di importanti personalità come il giudice Giovanni Falcone, il presidente Americano Bush e la sua famiglia, è spesso set di film, location imperdibile per i registi Sorrentino e Tornatore.