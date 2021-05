Aleph Rome Hotel Curio Collection: Carmine Buonanno nuovo executive chef

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 12:00

Carmine Buonanno e Massimiliano Perversi

Percorso di alto livello

Focus sulla cucina mediterranea

Un percorso tra ricerca, innovazione e tradizione

Dalla colazione alla cena, protagonista il territorio

elegante proprietà nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese. Ad annunciarlo il direttoreCarmine Buonanno, che, ha una solida formazione nella ristorazione di qualità. Dopo aver visto nascere la sua passione per la cucina fin dall'adolescenza, si dedica totalmente ad essa, pinto dal desiderio di ricreare gesti e sapori antichi. Dopo le prime esperienze, Carmine approda al ristorante due stelle Michelin Don Alfonso nella cucina di Alfonso Iaccarino, dove scopre il perfetto equilibrio tra qualità ed estetica dei piatti. Dopo altre esperienze in ristoranti stellati diventa executive chef del Gran Melia Villa Agrippina di Roma.Arriva adesso nelle cucine dell’Aleph, portando l'amore per le materie prime e per quei sapori capaci di evocare antiche emozioni.Non manca una sottile ma inconfondibile presenza delle suggestioni della sua città d’origine Benevento, con tutta la meraviglia dell’entroterra campano. Da una parte, dunque, troviamo le materie prime eccellenti del territorio e dall’altra ingredienti inconsueti che si sposano perfettamente con gli aromi mediterranei. Un menu stagionale, attento alla rotazione delle materie prime e una filosofia che mette in primo piano la salubrità del cibo.«La filosofia della cucina di Carmine si amalgama perfettamente con il motto dell’Aleph Rome Hotel, che– ha dichiarato Massimiliano Perversi- siamo dunque lieti di accoglierlo nel nostro meraviglioso albergo e di seguirlo nel suo percorso di ricerca e innovazione. La prima affonda le sue radici nelle origini dello Chef e nella sua formazione con Don Alfonso, mentre la seconda consiste nella costante ricerca di una nuova concezione dei piatti. Sapori intensi, abbinamenti moderni ma con lo sguardo sempre rivolto al territorio».Questa filosofia semplice e forte si declina in ogni outlet dell’albergo e ad ogni ora del giorno.«Inizia per me un viaggio nuovo ed entusiasmante, sono lieto di accogliere all’intero di questa prestigiosa struttura tutte le persone che vorranno regalarsi attimi di piacere, lasciandosi alle spalle questo momento storico particolare», ha dichiarato lo chef Carmine Buonanno., con il classico menu italiano o continentale, cui si affianca un angolo interamente dedicato aicon i gustosi sandwiches, le ricche insalate e le moderne pokè. Per il perfetto relax ci si sposta sulla splendida terrazza nel rooftop dell’hotel dove lo chef Carmine propone degli sfiziosissimi bite da gustare di fronte a una sensazionale vista sui tetti di Roma sorseggiando i cocktail più innovativi.Un nuovo corso fatto di bellezza e bontà, per arricchire il soggiorno all’Aleph Rome Hotel di un’esperienza sensoriale intensa e gradevolissima, guidati dalle sapienti mani di Carmine Buonanno.