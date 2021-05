Casa Fantini, accoglienza su misura. Cinque stelle di design e libertà

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 18:04

Il 5 stelle Casa Fantini di Pella (No)

Aperitivo in ambiente di design

Grande attenzione ai dettagli

La piscina

Spaghettoni ai ricci di mare e polvere di liquerizia

Una cucina importante, ma senza vincoli



Breakfast: la mise en place

Risotto, mandorla e gamberi di Mazara del Vallo
Capriolo alle erbe e cipolle di Tropea
Un rubinetto di Casa Fantini

è un’imprenditrice di successo. A Pella (No), sul versante occidentale del Lago d’Orta, la sua Fratelli Fantini produce rubinetti. Siamo nella patria della rubinetteria nazionale, dove tecnologia e design danno vita a un segmento importante del made in Italy. Qui l’acqua è ambiente, ristoro, benessere e vita.. La filosofia si ispira al concetto di “lake time”: vivere il territorio lacustre immersi nella sua bellezza più intima e rilassante. In un ambiente di famiglia, di alto profilo senza essere ingessato e scandito da protocolli d’etichetta.. Una Casa arredata dall’architetto e designer, dove ogni elemento di arredo è una firma. Uno spazio d’arte contemporanea dove i singoli pezzi, pur nell’ipermodernità, si miscelano creando un’atmosfera soft, tiepida. Qui il design è un insieme di linee che abbraccia e contiene.Con questa Casa Daniela Fantini ha saputo unire il dilettevole all’utile. È infatti anche un catalogo vivente dello stile e della produzione della sua azienda.e, quando vanno in produzione, le nuove linee diventano subito operative in albergo. Uno showroom a cinque stelle che comunica attenzione ai dettagli,. Le spalliere dei letti, per esempio, sono costituite da vecchi scuri di finestre. Il risultato è un melting pot elegante e rassicurante.Elementi che si ritrovano in cucina. La brigata è guidata da. Trentadue anni, di Vercelli, ha già alle spalle una carriera intensa che tra le varie esperienze lo ha visto per tre anni a Ginevra e all’Agrodolce di Imperia, dove nel 2017 ha conquistato la stella Michelin. È sul Lago d’Orta dal 2018. «Una linea di cucina semplice, ma curata. Il nostro territorio ci regala un ampio ventaglio di ingredienti , dal riso alla selvaggina, dalle nocciole al pesce di acqua dolce», spiega. Patrimonio che in chiave gastronomica Bullone arricchisce con fondi e le salse, un impostazione dovuta agli anni trascorsi a Ginevra. Il menu è stagionale.Nel corso della nostra visita ha ampliato gli orizzonti - siamo sempre in un cinque stelle - e ha proposto Cappesante alla mugnaia, Risotto, mandorla, gamberi da Mazara del Vallo,, Capriolo alle erbe e cipolle di Tropea, Granita alle mandorle come pre dessert a cui hanno fatto seguito tre interpretazioni di Nocciola.Una cucina importante. Ma a Casa Fantini non esistono vincoli e se un ospite desidera la frugalità di un brodino, nessun problema. Viene esaudito. QuestoPer informazioni: www.casafantinilaketime.it