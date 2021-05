Principe di Piemonte, un bistrot in terrazza e il due stelle al piano terra

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 16:15

La terrazza col nuovo bistrot

La cucina di Mancino

Grand Hotel Principe di Piemonte

resco di riapertura (avvenuta il 17 maggio), il Grand Hotel Principe di Piemonte ha un nuovo indirizzo gourmet: ilViareggio, sulla terrazza panoramica del quinto piano dell’albergo con vista mozzafiato sulla costa e sulle Alpi Apuane. Nasce al posto del(che hacome chef), spostatosi al piano terra nella Veranda affacciata sul lungomare. Il Maitò è caratterizzato da un’atmosfera più informale e da una, dove spiccano ricette di mare e della tradizione Versiliese. Lo spostamento è frutto di un massiccio lavoro didegli interni iniziata e conclusa in questa prima metà di 2021.Maitò Viareggio fa parte del gruppoche include il Ristorante Maitò dal 1960 situato a Forte dei Marmi, locale storico della Dolce Vita sulla costa toscana.e presenta le caratteristiche di un locale tipico versiliese: un’atmosfera rilassante consulla terrazza panoramica e a bordo piscina con il lusso di un servizio fuori dal consueto. Lo chef Mancino e la sua squadra propongono una, con qualche rivisitazione. Ingredienti e materie prime sono selezionati fra produttori di zona e di ottima qualità. Oltre a piatti di, trionfa sicuramente il, coerentemente con il luogo.il Gran Crudo di mare (scampi, sparnocchi, gambero rosso, tartare, carpaccio e ostriche), la Tartare del giorno con capperi, olive ed arance e i Gamberoni e maionese fatta in casa sono solo alcuni. Svariate le prelibatezze cotte come il Mare caldo Maitó (calamari, polpo, frutti di mare, sogliola e crostacei), Calamaretti spillo e carciofi saltati o Sauté di cozze e vongole con crostini.Risotto Champagne e Scampi; Spaghetti alle vongole; Linguine, gambero cotto e crudo, bottarga di muggine; Penne agli scampi vecchia maniera.il meglio del Pescato del giorno all’amo valorizzato con Fritto misto con verdurine, maionese agli agrumi fatta in casa, e Grigliata, oppure piatti sontuosi come la(aragosta, scampi, gamberoni, verdura e frutta di stagione), o gli Scampi Maitò al forno con pomodorini, o gli Scamponi Imperiali (al vapore, al forno, alla griglia)., il fornitore di fiducia è la Macelleria Cecchini: Tartare di manzo alla francese, Bistecca alla Fiorentina, Costata ed Etrusco, taglio perfetto per grigliate.Mentre lee provengono dall’Azienda Agricola “L’Orto di Francesca”.Il Ristorante Maitò Viareggio è aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 23.00. È riservato agli ospiti che pernottano in hotel e, previa disponibilità, anche agli ospiti esterni.