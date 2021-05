Nuovo resort bioattivo a Follonica: apre il Mira Riva Toscana, paradiso dei golfisti

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 13:37

il: quest’estate, in agosto,; nuovo resort in cui la modernità si fonde armoniosamente con il territorio per offrire un’esperienza unica agli ospiti.Il tutto affacciato sull’incantevole arcipelago toscano.Incastonato fra il blu del Golfo di Follonica e le verdi colline toscane, il nuovo. Sorge a 400 metri dal “golfo del sole”, così chiamato per il clima favorevole per la maggior parte dell’anno, ed è circondato dalla tipica vegetazione di olivi, pini marittimi e querce da sughero. Da qui la vista può spaziare sull’intero arcipelago toscano, dall’Elba a Montecristo, fino ad intravedere la Corsica nelle giornate più limpide.Travertino toscano, tufo e ferro sono i materiali utilizzati per una struttura dallo stile moderno ma ben integrata con il territorio, nel rispetto dell’ambiente,à.Il resort è infatti alimentato da pannelli fotovoltaici, dispone di un depuratore per l’utilizzo delle acque reflue a fini irrigui e il campo da golf è chemical free. Qui i cani sono i benvenuti, così come nelle camere dedicate con giardino privato.La vacanza al Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa è un’immersione rigenerante nella natura: tutte le 52 nuove e confortevoli camere hanno vista mare o campo da golf. Delimitato ad est dalle colline toscane, il campo par 72 Championship progettato da Giulio Cavalsani - progettista anche dei golf club Punta Ala e Milano - vede il mare da ben 12 buche. Il percorso di 6475 mt comprende campo pratica con putting green e due pitching green, ricovero golf cart e proshop dedicato.: l’ampia spa progettata da Starpool offre sauna, bagno di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali, cascata di ghiaccio, lettino Zero Body Starpool e area relax. Inoltre, palestra attrezzata e due piscine esterne, natatoria e ludica con cascata, idromassaggio e vasca per i più piccoli. Qui si può vivere l’autentica vacanza bioattiva, caratteristica di tutti i resort del gruppo Mira Hotels & Resorts, che mirano a realizzare il benessere della persona attraverso la valorizzazione del luogo ed esperienze uniche. Il gruppo vuole infatti esaltare la territorialità e allo stesso tempo lo spirito italiano con proposte locali e corporate, come l’aperitivo Mira all’italiana offerto in tutte le strutture del gruppo.La, per gustare prelibatezze culinarie o un buon aperitivo nella rilassante atmosfera green, che rispecchia la filosofia della cucina, incentrata sulla tipicità e regionalità dei prodotti. La fornita cantina vini è la location ideale per degustazioni e cene private. Il Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa è indicato anche per meeting di lavoro e viaggi incentive, anche grazie alla meeting room multimediale con capienza di 70 posti.