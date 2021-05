Riapre lo Splendido Mare a Portofino tra nuovo glamour, buona cucina ed escursioni mozzafiato

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 10:12

Lo Splendido Mare riapre a seguito di una ristrutturazione completa

Gita sul gozzo

Regate di primavera

Passeggiate romantiche

Ristrutturazione nel segno del glamour anni '50

segnando l’inizio di una nuova era per Portofino e per il suo fascino intramontabile.; tutti i dettagli dell'interior design e dell’esperienza dell’ospite sono stati realizzati con cura per enfatizzare il retaggio nautico del porticciolo, la bellezza naturale della costa ligure circostante e il fascino senza tempo della “Dolce Vita” in Piazzetta.Dal loro ingresso, gli ospiti dello Splendido Mare troveranno una scelta di esperienze autentiche e curate per esprimere al meglio lo spirito del luogo. «Il nostro team ha lavorato instancabilmente per creare un nuovo standard di naturale eleganza – e adesso, la vera magia di Belmond può cominciare. Insieme ai nostri ospiti, possiamo celebrare il ritorno della Dolce Vita vicino al mare, indulgendo, con amici e famiglia, nel piacere dell’aria aperta, dell’acqua, di lenti pomeriggi in spiaggia e gioiose serate nella terrazza del nuovo ristorante, DaV Mare», commenta, ceo e Presidente di Belmond., la tradizionale barca da pesca ligure, per una lenta e rilassante crociera che percorre la bellissima costa fino alla Baia di San Fruttuoso dove concedersi una nuotata, immergersi ad ammirare la statua sommersa del Cristo degli Abissi, o tuffarsi nelle acque cristalline di Punta Chiappa. Per pranzo gli ospiti possono optare per, o una sosta in cui assaporare pesce fresco direttamente dai pescatori locali.Per celebrare l’apertura dell’hotel e il suo forte legame con il mare, tornano a Portofino,. L’entusiasmante regata, realizzata in partnership con Yacht Club Italiano, l'International Maxi Association e 4 cantieri tra i più prestigiosi del mondo, è un’occasione unica per assistere al grande spettacolo della vela in azione con una flotta di yacht da regata dai 18 metri in su che competono per il trofeo.Diverse escursioni portano al sentiero chiamato, in onore della sua leggenda,. La fiaba narra che due giovani amanti, separati dalle loro famiglie, si strinsero per l’ultima volta in questo sentiero. Un suggestivo percorso di 12 km che partendo da San Rocco, passa per Camogli, per arrivare a San Fruttuoso attraversando percorsi ripidi e scoscesi dalle viste mozzafiato.dove, accompagnati da una guida esperta di botanica, potranno scoprire le proprietà benefiche per salute e bellezza delle erbe del monte.curata dallo studio di design Festen Architecture.infusi di glamour anni ‘50 e richiami al design di metà Novecento.Tutte le 14 camere e suite sono individualmente caratterizzate dae realizzate con lussuosi materiali e tessuti firmati da Loro Piana e Rubelli.attentamente selezionate da Artiq, con pezzi commissionati per l’occasione all’artista italiano Gabriele Cappelli. Gli abiti del personale sono stati creati dal designer emergente Arthur Arbesser, che ha sviluppato uno stile senza tempo capace di trasmettere un’atmosfera di naturale eleganza., porta nella costa ligure un nuovo livello di eccellenza gastronomica che ambisce a diventare il cuore pulsante della Piazzetta. Il portfolio di iconici hotel Belmond in Italia si appresta ad accogliere gli ospiti per una nuova stagione di esperienze indimenticabili.Per informazioni: Belmond.com