Riapre il Bernini Palace di Firenze con un nuovo look e filosofia green

Un rinnovato Bernini Palace di Firenze riapre i battenti

Diversi i lavori di restauro

Protocollo di sicurezza concepito per la struttura

Obiettivo: sostenibilità



Firenze paladina dell'ambiente

accoglie nuovamente i suoi ospiti con alcune novità. L’hotel si presenta, grazie a una serie di interventi di rinnovamento attuati nei mesi scorsi.del pavimento della hall e della lobby riportato all’originaria lucentezza. Continuando troveranno lo scalone che conduce verso l’alto, realizzato in pietra serena, tipica dell’area fiorentina, con corrimano di velluto viola, lampadari, specchi anticati e applique alle pareti, è una bella introduzione al piano di sopra. Qui un’opera di rinnovo massiccia ha permesso tra le altre cose, di ristrutturare i corridoi, di dotare ogni camera di parquet e di bagni completamente nuovi, di aggiornare impianto idrico e di condizionamento, armadi e arredi.e coccolare ogni ospite con mille attenzioni e proposte.L’hotel sanifica ogni ambiente attraverso la nebulizzazione di perossido di idrogeno, che rappresenta il gold standard per la lotta al Sars CoV 2. La trasparenza è totale: gli ospiti possono consultare liberamente il registro che tiene traccia di ogni singola operazione di sanificazione.Il benessere dei clienti fa eco a un concetto di benessere più ampio e globale, che investe l’ambiente. Per questo motivo, consapevole di quanto le nostre scelte, in ogni ambito, possano contribuire a costruire un futuro migliore.Inoltre,, ideato da Federica Borghi e realizzato da Icons Production.. Le piazze, i musei, i luoghi storici che hanno risentito della chiusura pandemica apriranno i loro spazi ad eventi all’aperto, laboratori, conferenze, workshop aperti al pubblico e ospiteranno aziende e startup green da tutto il mondo., evoluzione del km0.Una visione a cui il Bernini Palace aderisce con entusiasmo, consapevole di quanto le nostre scelte, in ogni ambito, possano contribuire a costruire un futuro migliore.Per informazioni: hotelbernini.duetorrihotels.com