Festival di stelle a Monte Carlo: quando il soggiorno fa rima con alta cucina

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 15:34

Da sinistra: Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory, Michel Sarran, Riccardo Camanini, Michel Guérard e Mauro Colagreco

Cena pluristellata a 4 mani

Per prolungare quest’esperienza

Il programma del Festival des Etoilés Monte-Carlo 2021

29 maggio -Cena al Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: Marcel Ravin accoglie lo chef Michel Sarran, del ristorante Michel Sarran, a Tolosa.

11 giugno - Cena al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo

12 giugno - Pranzo e cena al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo: Franck Cerutti accoglie lo chef Riccardo Camanini, del ristorante Lido 84, a Gardone Riviera (Lago di Garda).

Data da stabilirsi - Elsa, Monte-Carlo Beach

15 ottobre - Cena al Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris: Dominique Lory accoglie lo chef Michel Guérard, del ristorante Les Prés d’Eugénie, a Eugénie-les-Bains.

5 novembre – Cena al Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: Marcel Ravin accoglie lo chef Mauro Colagreco, del ristorante Le Mirazur, a Mentone

Cena di chiusura della manifestazione al Casino de Monte-Carlo con la partecipazione di tutti gli chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



Un festival in tutta serenità con Monte-Carlo Cares

orte dei suoi 30 ristoranti e bar, e famoso per i suoi oltre 150 anni d’esperienza nell’art-de-vivre e nella gastronomia,. Ogni mese, da maggio a novembre prossimi (esclusi luglio e agosto)Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Le Blue Bay al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le Grill all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Le Louis XV-Alain Ducasse all’Hôtel de Paris e l’Elsa al Monte-Carlo Beach).Per l’occasione, gli chef della casa hanno scelto un ospite di prestigio, con cui formeranno. Si tratterà di autentici eventi gastronomici, in virtù dei quali si riuniranno due talenti, due visioni della cucina nonché due grandi personalità., hanno quindi accettato l’amichevole invito dei loro colleghidel Gruppo monegasco.Questo primo Festival raggiungerà il culmine con u. Gli chef Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenteranno per l’occasione i loro piatti signature. Un viaggio in una galassia stellata come solo Monte-Carlo Société des Bains de Mer sa offrire.Sarà possibile vivere appieno l’experience Monte-Carlode Mer. Una grande sorpresa attende i più fortunati: un incontro con gli chef stellati in occasione di una delle cene del Festival. Un momento raro, che scolpirà nella memoria un ricordo indimenticabile.E per un momento in tutta serenità,, un certificato sanitario rilasciato dal Bureau Veritas, di modo che la più esclusiva tra le destinazioni d’estate sia anche la più sicura.