Una vacanza relax con i piedi nell’acqua? Riapre il Canne Bianche Lifestyle Hotel in Puglia

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 09:41

Canne Bianche Lifestyle Hotel è l’unico 5 stelle pugliese con accesso diretto al mare

Spa esclusiva e riservata… direttamente sul mare

Il ristorante A_neto, quello con la location più suggestiva a ridosso della spiaggia

Pizza… in spiaggia

Vacanza pet friendly

Tampone in hotel

… con i piedi nell’acqua del mare? È quello che propone(Br) in Puglia checon percorsi dedicati a massimo due persone:e tisaneria. All’esclusività della spa totalmente riservata, si abbina il romanticismo di un massaggio di coppia in riva al mare, per sfruttare al massimo l’unicità dell’accesso diretto alla spiaggia, o il fascino quasi mistico di una lezione di yoga al tramonto in un’atmosfera sospesa.Una proposta originale che vuole coniugare l’offerta dellaa base di pietre himalayane e sali del Mar Morto, massaggi di ogni tipo e trattamenti dell’osteopatia, ad un ambiente unico che vive tra l’anima autentica della campagna e la suggestione del mare.Anche il cibo è benessere, Canne Bianche Lifestyle Hotel lo sa bene. L’attenzione da sempre dedicato all’offerta gastronomica si arricchisce di una nuova proposta., oltre alla ormai consolidata cucina locale e tradizionale prettamente pugliese. Un grande classico della cucina italiana che non poteva più mancare a Canne Bianche.Chi vorrà invece deliziarsi condove il nuovo executive chef Matteo Manco rivisita con abilità e fantasia le eccellenze del territorio.Si potranno portare con sé in vacanza gatti e cani di piccola taglia per i quali alcune zone dell’hotel sono state adibite a passeggiata.E per il viaggio di ritorno nessun problema legato a tamponi o procedure di protezione anti-Covid: per coloro che ne hanno bisogno perché richiesto dal paese in cui si rientra,per evitare qualsiasi stress e portarsi a casa un bellissimo ricordo di benessere firmato Canne Bianche Lifestyle Hotel.