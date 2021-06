Relax nella campagna toscana: riapre la Tenuta di Artimino

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 10:14

I

Tenuta di Artimino è un’oasi di pace immersa nella natura, nella cultura e nella storia

Un angolo di pace nella campagna toscana

Soggiorno nella storia

Libertà assoluta nei mini appartamenti

Tenuta pet-friendly e ideale per le famiglie

Alla scoperta del vino

Tante le esperienze da fare fra sport, vino e cucina



sport experience : passeggiate a cavallo, giornate di golf nel vicino club Le Pavoniere e bike tourism. La Tenuta di Artimino è parte del circuito Luxury Bike Hotels e offre biciclette ed e-bike Olmo con differenti percorsi guidati per i più e meno esperti.

: passeggiate a cavallo, giornate di golf nel vicino club Le Pavoniere e bike tourism. La Tenuta di Artimino è parte del circuito Luxury Bike Hotels e offre biciclette ed e-bike Olmo con differenti percorsi guidati per i più e meno esperti. wine tastings e wine classes guidate dal sommelier di cantina;

guidate dal sommelier di cantina; cooking lessons della executive chef, per realizzare gli originali Cantucci di Prato o la pasta fresca;



I picnic glamour nella Tenuta

Gli speciali chic-nic della Tenuta. Foto: Alessandro Moggi

l desiderio di tornare a viaggiare, godere della libertà di muoversi e rigenerarsi in totale sicurezza è finalmente possibile. Il turismo riparte evigenti. La Tenuta di Artimino è una, un luogo magico, a soli 20 km da Firenze, dove il tempo si è fermato, e dove poter godere della pace e del silenzio. Le infinite distese verdi che circondano la Tenuta , che si trova nel cuore della, consentono di praticare sport all’aria aperta, fare passeggiate, scoprire il grazioso borgo medievale di Artimino, e perché no, rilassarsi nella spa con trattamenti rigeneranti a base di vino-terapia, anche di coppia.Tutti gli appassionati dellepossono finalmente tornare o andare a scoprire la Tenuta, un resort di charme 4 stelle con hotel, appartamenti e una, dove trascorrere una vacanza, un weekend di svago, oppure semplicemente organizzare una giornata fuori porta vivendo una delle numerose esperienze organizzate dal resort.. Oggi è un’oasi di pace, un luogo dell’anima, gestito con passione e dedizione dalla famiglia Olmo. La calda accoglienza dello staff, che cura con attenzione ogni esigenza del cliente, è una vera coccola che rende il soggiorno rigenerante.L’ospitalità diffusa e le varie soluzioni che offre la struttura permettono di scegliere la sistemazione più idonea alle proprie esigenze.e alla residenza le Fagianaie con ingresso indipendente, parcheggio privato e una piccola cucina per magnifiche cenette anche se, volendo, c’è sempre la possibilità di prenotare una home cooking experience curata dall’executive chef con prodotti locali e verdure raccolte direttamente nell’orto della Tenuta.Questa formula è molto apprezzata le famiglie ed anche per chi ha cani,. Le camere dell’hotel si trovano nel corpo centrale mentre in una struttura colonica a parte c’è il ristorante, una trattoria contemporanea di sapori toscani, aperta a pranzo e cena, dove viene servita anche la ricca colazione.Per completare l’esperienza gustativa,Protagonisti sono i nobili vitigni del Sangiovese e Cabernet, che si narra sia stato portato in questa zona da Caterina de’Medici nel XVI secolo. Tutti i vini prodotti dalla Cantina della Tenuta sono un racconto del territorio e della sua lunga storia: il Carmignano Docg, piccola e antichissima denominazione a base di Sangiovese e Cabernet, e il Chianti Docg, simbolo della Toscana nel mondo.Ciò che rende la Tenuta ancor più unica e speciale, sono lee che si possono svolgere, scegliendo tra tante attività:, un’esperienza unica dove degustare, immersi nella natura, i sapori del territorio e della cucina toscana e i vini della Tenuta serviti da un sommelier. Un pranzo en plein air, circondati da un panorama emozionante, in cima a una collina nel giardino della Villa Medicea Patrimonio dell’Umanità Unesco.La Tenuta di Artimino è un’esperienza tutta da vivere, un luogo dove la vacanza rigenera e arricchisce con momenti memorabili che resteranno per sempre nei ricordi più belli.