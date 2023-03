Ca' Virginia, sede del Centro Accademico della cucina al tartufo, lancia le cene del tartufo del venerdì

Ventitré meravigliose camere che guardano la Ducale di Urbino, condividono il fascino storico di un Montefeltro che conserva sempre il suo aspetto culturale.

Oggi la ristorazione di Ca' Virginia ha identificato il suo ruolo di accoglienza e di presentazione, rivolta ad un pubblico di alto profilo per rimarcare il fascino e le sensazioni di una cucina curata ma alla portata di tutti. Lo chef Massimo Emiliozzi (Ambasciatore del Tartufo) promette una cucina a chilometro zero, ispirata al suo orto e con l'obiettivo di offrire, con semplicità ma anche con la complessità della ricerca, una piacevole esperienza gastronomica per coloro che cercano risposte ed emozioni a tavola.

Gli appassionati di cucina che amano il tartufo sanno che questa prelibatezza nobile è sempre presente nella ristorazione e che nella Regione Marche il tartufo è disponibile tutto l'anno. Degustare prelibatezze come le pepite di tartufo davanti a un panorama mozzafiato, e scegliere di fare una passeggiata lenta nel bosco a piedi o in bicicletta elettrica, è un'esperienza affascinante. E poi, tornare nella struttura e godersi un aperitivo soft o un calice di vino accompagnati dalla Crescia sfogliata d'Urbino farcita, è un sogno turistico che si avvera.

Ca' Virginia comunica una ristorazione rurale lenta, raccontata attraverso un messaggio d'amore per il territorio, dove la materia prima del tartufo racconta la relazione tra il cane da tartufo, il cavatore e lo chef in un coinvolgente racconto che soddisfa gli ospiti.

I momenti trascorsi a tavola accanto al tartufo e ad altre prelibatezze del bosco e del fiume sono sicuramente migliorati e supportati dai giusti calici in abbinamento, proposti dai numerosi vignaioli marchigiani che trovano nella cucina di Ca' Virginia la sublimazione di un perfetto accostamento.

