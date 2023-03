Stelle degli hotel in italia, più vicino uno standard europeo

Prosegue il lavoro verso una classificazione europea degli alberghi uniforme, in modo che gli standard di giudizio siano il più possibile conformi, impresa non semplice ma sulla quale pero si sta lavorando già da tempo. La Hotelstars Union (HSU), l'associazione europea per una classificazione alberghiera armonizzata, offre ora una classificazione di prova secondo i criteri di classificazione HSU non solo in inglese, tedesco, polacco e ucraino, ma anche in italiano. Ciò significa che gli albergatori di lingua italiana possono ora orientarsi agli standard di classificazione europea di Hotelstars Union e provare quante stelle raggiungerebbe il loro hotel secondo il sistema HSU. La classificazione del test online e gratuita è disponibile per le strutture interessate sul sito web.

Hotelstars Union al lavoro per una classificazione europea degli alberghi uniforme

Il test online

L’associazione europea per la classificazione alberghiera armonizzata vede anche la presenza Federalberghi in qualità di membro osservatore dal 2012. Con l'arrivo del test di classificazione anche in lingua italiana - oltre a inglese, tedesco, polacco e ucraino - anche gli albergatori di lingua italiana possono ora orientarsi agli standard di classificazione europei dell’Hotelstars Union e provare quante stelle otterrebbe il loro albergo secondo il sistema Hsu.

Federalberghi è membro osservatore dell'associazione dal 2012

La classificazione del test online, non vincolante, è disponibile sul sito web: hotelstars.eu/service/testclassification/. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, sottolinea l’importanza di questa possibilità: «I cittadini dell’Europa del Nord, che sono tra i più affezionati clienti degli hotel italiani, sono sempre più spesso abituati a scegliere l’albergo utilizzando i criteri Hsu». Markus Luthe, presidente dell’Hotelstars Union, rivolge agli hotel italiani l’invito a «effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli hotel con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta dell’hotel». I membri delle associazioni ribadiscono, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, quanto sia importante unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

Hotelstars Union e Hotrec

Il 25 marzo 2021, quasi 12 anni dopo la sua fondazione, Hotelstars Union è stata trasformata in un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (AISBL) con sede legale a Bruxelles.

I membri della Hotelstars Union stanno lavorando per una classificazione alberghiera europea basata sui "21 principi Hotrec" per l'istituzione e/o la revisione dei sistemi di classificazione alberghiera nazionale/regionale in Europa. L'adesione alla Hotelstars Union è aperta a tutti i membri Hotrec. La classificazione congiunta degli hotel è un sistema dinamico. I suoi criteri e le sue procedure vengono controllati regolarmente e sviluppati ulteriormente in base alle aspettative degli ospiti. Hotrec si occupa dell'ospitalità nel vecchio continente, al centro della sua attività: lo sviluppo del turismo europeo, la promozione della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione del settore.