Ecco come il Rosa Alpina diventerà a tutti gli effetti Hotel Aman entro il 2024

Sin dalla sua apertura nel 1939, il Rosa Alpina è stata location impareggiabile nell'affascinante villaggio di San Cassiano per esplorare le maestose Dolomiti protette dall'Unesco. Il sereno rifugio di montagna comincia un'ampia ristrutturazione per inaugurare una nuova era per l'illustre proprietà e per questo motivo chiuderà temporaneamente, riaprendo per la stagione invernale 2024/2025, quando l'hotel si presenterà come un Hotel Aman a tutti gli effetti. Uno stop per lavori, però che porterà alla chiusura del ristorante tristellato St. Hubertus e all'addio di un volto noto in zona (e non): chef Norbert Niederkofler.

L'esterno dell'attuale Rosa Alpina

Rinnovamento delle camere

La ristrutturazione del Rosa Alpina sarà curata da Aman Jean-Michel Gathy dello studio Denniston Architects, collaboratore di lunga data di Aman, che di recente ha diretto la monumentale trasformazione del Crown Building in Aman New York. La ristrutturazione comprenderà un rinnovamento completo di tutte le camere. Ponendo grande attenzione allo spazio disponibile per gli ospiti, le attuali 52 camere e suite saranno ridotte a sole 50, ognuna diversa in termini di dimensioni e disposizione. Due suite presidenziali di 150 metri quadrati costituiranno la categoria di camere più spaziosa, insieme all'attuale Chalet Zeno di 280 metri quadrati, un rifugio privato che può ospitare fino a sei persone.

L'esterno e le zone benessere

I miglioramenti architettonici apportati all'esterno dell'hotel e alle aree comuni interne consentiranno un'offerta culinaria più ampia e diversificata, con l'aggiunta di spazi per cene private per celebrazioni intime. La raffinata offerta gastronomica attingerà al ricco patrimonio culinario dell'hotel, offrendo una varietà di opzioni, da cene divertenti e informali a base di fonduta, agli squisite cene degustazione a più portate. Le zone benessere saranno ampliate fino a quasi raddoppiare le dimensioni originali e saranno riconfigurate per incorporare una piscina all'aperto e una jacuzzi, oltre a un menu di trattamenti meticolosamente curati per completare le nuova offerta. Le famiglie saranno accolte in una zona oppositamente pensata per loro dedicata ad attività ed esperienze per tutte le età.

La vista sul paese 1/3 Il trekking e la cornice delle Dolomiti 2/3 Sciare sulle Dolomiti 3/3 Previous Next

La partnership tra la famiglia Pizzinini e Aman

Mentre l'hotel intraprende questo nuovo capitolo, la famiglia Pizzinini rimarrà saldamente al timone, avendo guidato il Rosa Alpina per tre generazioni. La partnership con Aman, stipulata nel novembre 2020, vede la famiglia unirsi alla filosofia del marchio, che prevede un servizio intuitivo e un'esperienza di soggiorno senza pari sotto ogni punto di vista. Ogni nuovo spazio sarà modellato per migliorare ogni soggiorno, perfezionare il flusso del servizio per il team operativo, con l'obiettivo di offrire un'esperienza che superi ogni aspettativa. Aman ha da tempo un rapporto armonioso con le destinazioni dove si trovano le sue strutture, 15 delle quali all'interno o nelle vicinanze di siti riconosciuti dall'Unesco. In linea con questa filosofia, la trasformazione del Rosa Alpina comprenderà un'attenta considerazione dell’ambiente naturale e maestoso che circonda la struttura. Una volta riaperto, come uno degli hotel Aman, l'hotel continuerà a fungere da trampolino di lancio nel suo spettacolare ambiente. Offrendo un accesso privilegiato a oltre 1.200 chilometri di piste in inverno e, nei mesi più caldi, una serie di emozionanti avventure all'aria aperta a piedi, in bicicletta o in arrampicata, ogni esperienza è immersa nella natura e nella natura.

Il saluto della famiglia Pizzinini alla clientela

«Gentili Ospiti,

A San Cassiano l’inverno volge ormai al termine, lasciando il posto alla primavera con i suoi colori e profumi. Anche per Rosa Alpina sarà una stagione di cambiamento e rinnovamento: l’hotel chiuderà temporaneamente per lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno l’intero edificio.



Rosa Alpina è un punto di riferimento e un punto di partenza privilegiato per esplorare le Dolomiti sin dal lontano 1939. Alla riapertura, prevista per la stagione invernale 2024-25, ritroverete la stessa calorosa ospitalità di sempre e la stessa atmosfera familiare, coniugate alla filosofia di Aman.



Mentre ci apprestiamo a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia, vogliamo ringraziare tutti i nostri affezionati Ospiti – alcuni ci frequentano da decenni - per l’affetto e sostegno.



Ulteriori dettagli sulla ristrutturazione verranno svelati in corso d’opera. Se gradite ricevere aggiornamenti sul nostro percorso di trasformazione cliccate qui per continuare ad essere parte del nostro viaggio.



Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente nella nostra casa nel cuore delle Dolomiti.



Un caro saluto»