Palazzo BN a Lecce, c'è un cambio nella gestione della compagine societaria

Palazzo BN, luxury boutique townhouse a Lecce, ha annunciato un cambio di gestione nella compagine societaria, che vede due società: Palazzo BN Lecce Srl e BN Food Court Srl. Ci sarà, infatti, un nuovo ruolo per il general manager del Palazzo, Marco Cagnetta, che ricopre da oggi l’incarico di amministratore delegato con maggiori responsabilità legate allo sviluppo del business della realtà alberghiera. Giovanni Tortora ricopre, invece, la posizione di amministratore delegato di BN Food Court Srl: ruolo che conferma la visione strategica di far crescere l’offerta gastronomica dei ristoranti Red, Ammos e del Banco Lounge Bar di Palazzo BN.

Palazzo BN a Lecce

«Questo passaggio di consegne arriva dopo una serie di cambiamenti e ristrutturazioni aziendali, intraprese insieme al proprietario Renè De Picciotto, - sottolinea Gianleo Moncalvo, presidente della Specchio immobiliare Srl - volte a rendere più autonomi e responsabili gli asset che gestiamo, nell’ottica di snellire i processi e rendere più efficaci ed efficienti le strutture stesse. Quando si è dovuto scegliere chi fosse all’altezza del ruolo, non abbiamo avuto dubbi sulle figure professionali idonee. Marco e Giovanni fanno parte del progetto Palazzo BN sin dall’apertura e, a prescindere dal ruolo che ricoprivano in precedenza, a nostro avviso se ne sono sempre occupati in modo egregio, come se fossero loro stessi gli imprenditori. Gli obiettivi sono ambiziosi e non semplici, ma ci fidiamo delle loro capacità e del loro giudizio».

Una volontà di porsi nuovi obiettivi ambiziosi

Cagnetta si è dimostrato «entusiasta» per «questo nuovo incarico». Una posizione che gli «permetterà di rafforzare ulteriormente Palazzo BN come realtà di riferimento in Puglia e in tutto il Meridione, grazie a un team di professionisti di respiro internazionale. Sono grato alla proprietà della fiducia dimostratami, durante la mia direzione negli scorsi 3 anni, e per aver pensato a me per questo ruolo». «Sono orgoglioso del traguardo raggiunto qui a Palazzo BN - ha poi sottolineato Giovanni Tortora, amministratore delegato di BN Food Court. La nostra strategia di crescita punta sul food & wine come asset strategico: da qui la volontà di porsi nuovi obiettivi ambiziosi».

Giovanni Tortora e Marco Cagnetta

Palazzo BN, aperto nel 2020 nella sede storica del Banco di Napoli nel centro di Lecce, è un hotel che oggi è testimonianza di un progetto architettonico di ampio respiro. Il boutique hotel è stato realizzato all’interno dell’ex edificio Banco di Napoli: una banca che ha segnato la storia di Lecce negli anni 30'. Un palazzo storico, che, grazie a una raffinata operazione di recupero e di restauro, è diventato un hotel con 13 appartamenti di lusso e con un’offerta gastronomica declinata su tre ristoranti e un roof garden - una terrazza con il primo giardino pensile della città. Oggi Palazzo BN si configura come un punto di riferimento nevralgico per l’ospitalità a Lecce e in tutta la Puglia.

Palazzo BN

Via XXV Luglio, 13/A, 73100 Lecce (Le)

Tel. 0832408721