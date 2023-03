Al Rome Cavalieri è tornato il Sunday Brunch

Il rito del Sunday Brunch del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, è un percorso gourmet che esalta il patrimonio culinario italiano, contaminato sapientemente da sapori e metodologie internazionali, dove dalle sapienti mani degli chef dell’hotel della capitale escono piatti deliziosi, in un florilegio completo ed eclettico, fino all’immancabile strepitoso buffet dei dolci curato dal Pastry Chef Dario Nuti.

Anche per quest’anno, inoltre, si rinnova la già consolidata e felice collaborazione con Slow Food Roma, dove protagonisti sono i Presidi Slow Food, piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire ed esempi virtuosi di economia locale.

Slow Food Roma affianca nuovamente il team del Rome Cavalieri dando il suo importante contributo e lavorando a quattro mani con gli chef dell’Uliveto nella selezione delle materie prime di stagione e dei produttori.

La sostenibilità, infatti, è un importante fil rouge che contraddistingue il Sunday Brunch del Rome Cavalieri, rendendolo veramente un esempio unico di come il lusso possa unirsi a tematiche di tale importanza. Il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione del territorio, come è noto, sono temi centrali per il Rome Cavalieri, insignito da anni della certificazione Green Key, riservata solo agli alberghi che rispettano elevati standard operativi sulla sostenibilità.

Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM

Tel. 0635091