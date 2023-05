Egnazia Ospitalità Italiana gestirà lo storico Hotel Ancora di Cortina

Egnazia Ospitalità Italiana, gruppo di gestione alberghiera fondato e guidato da Aldo Melpignano, gestirà lo storico Hotel Ancora di Cortina d'Ampezzo (Bl), acquisito tre anni fa da Red Circle, società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, e attualmente in fase di restyling a cura dello studio Charles & Co, fondato dalla designer Vicky Charles. Dunque, continua e si rafforza la collaborazione fra Red Circle ed Egnazia, iniziata a novembre 2022 con il Pelican Hotel di Miami, acquistato da Renzo Rosso negli anni '90 e restaurato negli ultimi due anni.

Costruito nel 1826m l'Hotel Ancora è il più antico di Cortina

Hotel Ancora dal 1826 nel cuore di Cortina

L'Ancora è uno dei simboli di Cortina per rilevanza storica e per posizione, al centro di Corso Italia. Costruito nel 1826, è un punto centrale della vita sociale della “Perla delle Dolomiti”. Il restauro prevede lo sviluppo di 38 camere, di cui 12 suite, con dimensioni tra 24 e 123 metri quadri, un club, un ristorante, un bar, e la storica terrazza affacciata sul centro di Cortina. I lavori sono iniziati a luglio 2022 e proseguiranno per i prossimi due anni con la supervisione dello studio di design Charles & Co.

«Cortina d’Ampezzo è uno dei posti di montagna più esclusivi al mondo – ha detto il presidente di Red Circle, Renzo Rosso - La sua posizione unica con vista a 360 gradi sulle più belle Dolomiti toglie il fiato ed emoziona. L’Ancora è il più storico hotel della città e l’approfondito restauro in atto rispetterà la sua storia in maniera sostenibile e innovativa, rispondendo ai bisogni e alle aspettative del nuovo viaggiatore di lusso internazionale».

«Siamo felici e orgogliosi di poter accompagnare Red Circle in questo progetto di rilancio dell’hotel Ancora – gli aggiunge Aldo Melpignano - Cortina d’Ampezzo è una destinazione che sta vivendo e vivrà sempre di più un processo di profonda trasformazione. Questo processo, favorito dall’arrivo delle Olimpiadi, è in realtà il segno di un cambiamento nel mondo del turismo, che oggi più che mai è alla ricerca di luoghi ed esperienze da scoprire per permettere agli ospiti di sentirsi residenti temporanei e non semplici turisti. Le Dolomiti, e Cortina in particolare, rappresentano una meta che, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del luogo, ha ampie possibilità di sviluppo. Noi cercheremo di offrire il nostro contributo».