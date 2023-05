Rome Cavalieri, arriva la quinta certificazione Green Key consecutiva

Sostenibilità e attenzione all’ambiente: il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, resort di lusso nel cuore della Capitale, ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione Green Key. Un traguardo importante da raggiungere e da confermare di anno in anno, visto che i requisiti per ottenere la certificazione sono sempre più rigorosi. Nello specifico, la certificazione Green Key è un marchio internazionale di qualità ambientale ed ecologica promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per le strutture turistiche e del tempo libero che soddisfano un elenco di requisiti ambientali, ed è riconosciuto dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ecosostenibile.

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, vista dalla terrazza dell'albergo

Un anno particolarmente importante in quanto è stato sancito un incremento dell’impegno e si sono presentati nuovi progetti per rispondere ai requisiti specifici degli impianti (come il trattamento delle acque reflue ed un nuovo separatore di grassi).

Rome Cavalieri, impegno con misure concrete dagli uffici alla Spa

Anche nel 2023 Green Key ha riconosciuto la sostenibilità e la responsabilità ambientale del Rome Cavalieri - che rientra così nel ristretto novero degli alberghi di lusso più virtuosi al mondo - verso il territorio e la community. In tutta la struttura è stata eliminata la plastica usa e getta, ed è stata implementata la differenziazione dei rifiuti al 100% in tutti gli uffici dell’hotel. Le forniture energetiche sono state acquistate con garanzia d’origine (GO) provenienti da fonti rinnovabili. Ogni progetto riguardante la sostenibilità è esteso a tutti i servizi presenti in albergo: Spa, cosmetici, costumi e proposte enogastronomiche che mirano all’utilizzo di prodotti territoriali e a proficue collaborazioni con produttori locali così come con Slow Food, solo per citarne alcuni.

Il risultato: ambiente felice e risparmio energetico a doppia cifra

L’attenzione alla sostenibilità dell’albergo sorride all’ambiente e rappresenta anche un importante impegno nel risparmio energetico: in numeri, negli ultimi 5 anni il Rome Cavalieri ha ottenuto il seguente saving energetico:

-19% consumi di energia elettrica,

-17% consumi gas,

-16% consumi dell’acqua.

Prendendo il 2019 a riferimento, la struttura ha evitato l’emissione nell'aria di più di 2.000 tonnellate di CO2e, producendo gli stessi benefici che deriverebbero dall'aver piantato circa 200.000 alberi.

Il parco del Rome Cavalieri

«Questa certificazione, giunta al quinto anno consecutivo - ha dichiarato Alessandro Cabella, managing director del Rome Cavalieri - è di stimolo per tutti noi ad operare in maniera ancora più incisiva per la salvaguardia dell’ambiente e il sostegno della comunità: forte sarà infatti l’impegno per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali anche nei confronti degli ospiti. L’hotel si pone quindi come promotore del tema sostenibilità, attualissimo, fondamentale e discusso in tutto il mondo. I clienti saranno costantemente coinvolti in prima persona nell’ambito ecosostenibile anche tramite eventi, progetti e manifestazioni in chiave green ed eco-friendly, oltre a diverse attività in collaborazione con enti benefici e associazioni a favore del territorio e delle comunità. Questo importante nuovo traguardo, dunque, rappresenta anche un punto di partenza, con l’implementazione di una serie di progetti già avviati, concreti e attentamente studiati che il Rome Cavalieri porterà avanti per un futuro all’avanguardia e sempre più sostenibile».

L'ingresso del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Il programma Green Key per la promozione del proprio territorio in chiave sostenibile

Il programma Green Key è un marchio di qualità ecologica volontario, riconosciuto da UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), con più di 25 anni di esperienza, assegnato a oltre 3.000 hotel in 57 dei 76 Paesi dove la FEE (Foundation for Environmental Education) è presente. Le strutture ricettive certificate Green Key rientrano in un network internazionale in continua crescita che le identifica come ecologiche e attente alla promozione del proprio territorio in chiave sostenibile. Oltre al programma Green Key, la FEE promuove nel mondo i programmi Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporters, LEAF, Spighe Verdi.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma

Tel 0635091