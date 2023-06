Ottimi cocktail e una corte veneziana al bar Alchemia dell’hotel Ca’ di Dio

Cosa c’è di meglio di celebrare l’estate con un bel cocktail? Soprattutto se in una location unica come Venezia? Il bar Alchemia festeggia la stagione estiva con tre serate d’eccezione all’insegna della mixology più acclamata e ricercata. Gli eventi saranno ospitati in una delle corti interne dell’hotel Ca’ di Dio, parte della collezione VRetreats e di Small Luxury Hotel of The World. Le tre serate, dal nome evocativo Cin, vedranno affiancarsi al team di Marco Vecchiato, head barman di Alchemia, importanti ospiti italiani che segnano il passo nel panorama della miscelazione nazionale e internazionale. Pronti per un viaggio tra i drink più iconici del mondo?

Marco Vecchiato, Alchemia Head barman

Cin a Venezia, primo appuntamento con Matteo Sanago

Si comincia il 29 giugno con il primo atto dell’evento Cin: Firenze incontra Venezia con Matteo Sanago di Eye Bar, cocktail bar dell’acclamato concept enogastronomico di Chic Nonna dello chef stellato Vito Mollica, all’interno di Palazzo Portinari Salviati. Matteo Sanago porta uno dei suoi Signature drink San Marco; con le note agrumate del pompelmo rosa e dolci date dai lamponi, è perfetto per le serate estive, il tutto a base di un grande classico come il Vermouth rosso e l’aperitivo Select. Per questo “duetto” Marco Vecchiato propone il Salegroni a base di Bitter Luxardo, Vermouth Pelitis e ZuPlun Sal Gin della Laguna, da accompagnare al cappero con cracker al nero di seppia e salicornia fresca.

Subito dopo, il 13 luglio, si continua con Roma e Patrick Pistolesi di Drink Kong, al 16° posto della World’s 50 Best Bar e riconosciuto come “uno dei migliori bar italiani dove si assaggia il mondo”. Un’eccellenza italiana che ha superato i confini nazionali in pochissimo tempo, se pensiamo che Patrick Pistolesi ha lanciato il locale solo nel 2018. Tante le peculiarità della carta di Drink Kong, che a Venezia al Ca’ di Dio, porta in esclusiva per questa serata con Alchemia bar una mini drink list con un “classico" e due Signature cocktail “tratti” dal nuovo menù lanciato a metà Marzo: “Perimetro e Forma". Il signature cocktail Canova, un Gimlet “mediterraneo” firmato Drink Kong: base Ginarte della nota distilleria toscana, un cordiale al Timo, rosmarino, basilico e olive nere con un’aggiunta di aceto di vino. Mentre Aki, uno dei nuovi signatures, è un long drink rinfrescante ed estivo nonostante i suoi sapori nostalgici. Aki, in giapponese significa autunno, il paese nipponico e la sua tradizione da sempre è fonte di grande ispirazione e influenza fortemente la mano di Patrick Pistolesi. Per questo secondo incontro Marco Vecchiato propone due cocktail, il suggestivo Basili-Q: un infuso di basilico & camomilla con Vodka Altamura e foglia di basilico croccante con gocce di riduzione al basilico. La seconda proposta di Marco è il Treize: Smoke Gin, Matcha tea powder, Pastis ed un pizzico di sale, Sweet & Sour e crumble di lamponi disidratati. Questo un assaggio del Cin Atto II.

Il tour si concluderà con il Cin Atto III il 3 agosto con il Rita’s Tiki Room di Milano, spin-off dello storico Rita & Cocktails. Rita’s Tiki Room, nato nel 2019, si è imposto nella scena mixology milanese con la sua proposta che combina aperitivo, cena e dopo cena grazie ai suoi cocktail a base di frutta tropicale, spezie, rum (in bottigliera presenti più di 200 etichette), tequila, gin e bourbon provenienti da tutto il mondo in una location unica: un ambiente fusion e un’atmosfera Tiki unendo richiami polinesiani, hawaiani e caraibici. A Venezia il bar manager di Rita’s Tiki Room Andrea Arcaini porterà tre cocktail signature dalla drink list tra cui il Patchouli Mulata Daiquiri, a base di rum cubano con infuso di patchouli, bourbon, liquore al cacao, liquore alla vaniglia e succo di lime. Per la serata conclusiva di questo percorso in tre atti la mixology di Marco Vecchiato esplora note particolari con il R-tichok a base di distillato di carciofo dell’isola di S. Erasmo, estratto di castraura dell’isola, Quintessenza PL-\M e a sorpresa spicchio di carciofo candito.

L’hotel Ca’ di Dio, parte della collezione VRetreats e di Small Luxury Hotel of The World

Ottimi cocktail e una corte veneziana per l’evento Cin

Insomma, davvero degli appuntamenti da non perdere per gli amanti del buon bere. Le serate a tema Cin, infatti, saranno un momento unico in cui potersi immergere nell’atmosfera glamour e patinata di una corte veneziana resa vibrante e diversa per l’occasione. Tutte le serate avranno un accompagnamento musicale con DJ set live, la prima serata, il 29 giugno, vedrà Michele Menini in consolle.

Ca' di Dio

Riva Ca' di Dio 2183 - 30122 Venezia

Tel 041 098 0238