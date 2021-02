A maggio apre a Ibiza Room Mate Ángel, nuovo indirizzo cool a Ibiza

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 17:30

I

L'ispirazione per gli interni è boho-chic





Design in perfetta armonia con l’isola

Punto di incontro per gli ibicencos

Il piano bar dell'hotel





Obiettivo: sostegno all’isola

Gruppo in continua espansione

si prepara ad accogliere unaffascinante, la catena fondata e presieduta da, aprirà, infatti, a maggio il suo primo hotel sull’isola: ilSituato neldi Ibiza, la nova struttura avrà 228 camere, unacon vista sul centro storico,e sala eventi.Progettato dal rinomato studio di architettura Cuarto Interior, il nuovo hotel è caratterizzato da una predominanza dei toni del bianco, tradizionali dell’isola, e da un’illuminazione curata in ogni dettaglio.Il Room Mate Ángel si trova in un edificio nel centro di Ibiza, precedentemente occupato dallo, ed è suddiviso in 8 categorie di camere: basic, standard, standard con balcone, superior, premium, junior suite, suite e suite ángel.Con i suoi 500 metri quadrati, l’hotel ha una posizione perfetta per godersi uno dei miglioridi Ibiza e ammirare il. Sarà unosabbia e grigio dicon fibre e materiali naturali come vimini, legno e lino, coronato da una piscina esterna panoramica adornata di reti vicino all'acqua, che ricorda i catamarani che attraccano nel porto, situato a pochi metri.«Per me è un sogno avere finalmente un hotel a Ibiza - ha affermato Kike Sarasola, presidente e fondatore di Room Mate Group - L’Hotel El Puerto è stato iconico e insieme ai miei amici José Manuel e Germán di Cuarto Interior, vogliamo che diventi un nuovo punto d’incontro per glie gli amanti dell’isola la prossima. Inoltre, sono particolarmente entusiasta di chiamarlo Ángel come tributo a Ángel Nieto, che è stato un’ispirazione per il nostro paese e per me».Inoltre, l’impegno di Room Mate per l’isola di Ibiza non si ferma all’apertura della nuova struttura, ma raddoppia con il lancio di due nuovi: une un. Due concept culinari e di intrattenimento legati al progetto Ibiza e che la catena vuole esportare nei suoi hotel di tutto il mondo. Due spazi che saranno gestiti da uno dei principali gruppi di ristoranti di Ibiza e che saranno il complemento del nuovo rooftop dell’hotel.Con questa apertura, la catena alberghiera prosegue con il suo piano di espansione e il suo impegno in, con l’imminente apertura di Room Mate Olivia ae l’espansione di Room Mate Leo a. L’azienda rafforza la sua presenza internazionale con due hotel in, un hotel ae uno a Porto e continuerà a scommettere sull’Italia con un nuovo hotel aPer informazioni: room-matehotels.com