A piedi nudi tra sabbia, vigne e parchi per una vacanza a stretto contatto con la natura

Primo Piano del 02 maggio 2021 | 05:10

Perché non provare il barefooting in vacanza?

In Sardegna, in spiaggia

Aquadulci, un luogo creato per vivere vacanze di relax totale

In Emilia, sulle rive del fiume Po

L'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense ha preparato il percorso Po Forest. Fonte: Francesca Cavalca

Tra i vigneti del Prosecco

In mezzo ai filari, una lussuosa e romantica casa di campagna

In un verde giardino sul Lago di Garda

Il giardino del Lido Palace di Riva del Garda

Al cospetto delle Dolomiti del Latemar e del Catinaccio

Incanta d’estate il Romantik Hotel Post di Nova Levante

Un cambiamento già in atto da tempo, ma che la pandemia ha accelerato e che ci porta a sognare, rispettandola. Così il nuovo concetto di viaggiare e il, ci guida nella scelta delle vacanze. Che, perché no, vogliamo senza filtri tra noi e la natura. Perché, dunque, nCamminare a piedi nudi crea, infatti, un contatto diretto con la natura, ed è, soprattutto dopo tanti mesi trascorsi tra le mura di casa.La pratica rinforza i muscoli, i legamenti e le articolazioni; migliora la capacità motoria e la circolazione sanguigna e per la mente non c'è miglior relax di slacciarsi le scarpe e calpestare morbida erba, terra e sabbia. Ecco qualche idea., complici la sabbia bianca, un mare cristallino dai riflessi color smeraldo, le alte dune e il profumo inebriante della macchia mediterranea che la circonda.A pochi passi sorge. Qui è naturale togliersi le scarpe e camminare sulla morbida erba del prato all'inglese del grande giardino punteggiato da bouganville e ulivi, uscire dal cancello per attraversare la passerella di legno che sovrasta loQui il contatto con la sabbia finissima rilassa e svolge al contempo un piacevole effetto esfoliante, e camminare nell'acqua tonifica le gambe e dona grande pace alla mente.Per informazioni: www.aquadulci.com



– relais e ristorante stellato ricavati in un castello del 1300 sulla golena del Grande Fiume –che a partire dalla corte, si snoda lungo l’argine del fiume, calpestando la vegetazione spontanea, il bosco fluviale, le erbe ed entrando in un racconto storico-naturalistico che parla di coltivazioni in golena, delle vicende dei dazi lungo il fiume, del territorio bagnato dal grande corso d’acqua e scorgendo le tante specie di uccelli che sono tornate a popolare la vita della Bassa parmense.Per informazioni: www.anticacortepallavicinarelais.it



Aprire gli occhi e immergersi con lo sguardo e con tutti i sensi nel, Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove la campagna si tinge dei vigneti del rinomato Prosecco Superiore Docg., il(Tv), è il luogo in cui dedicarsi alla ricerca della pace interiore, rilassandosi in giardino e nella piscina all’aperto vista vigna e lanciarsi in passeggiate tra i filari in uno scenario unico.Per informazioni: www.romantikhotels.com



a (Tn), elegante 5 stelle in cui si fondono l’anima della belle époque e il design contemporaneo, è una meraviglia e un ottimo punto di partenza per praticare barefooting.e la piscina esterna di 30 metri, si raggiunge con pochi passi il cammino pedonale del lungolago e la riva del grande specchio d’acqua. Al ritorno, è d’obbligo una tappa nella Cxi Spa di 1500 mq, in cui rilassarsi con: un massaggio che agisce sulle zone riflesse dei piedi, donando leggerezza (25 minuti, 45 euro).Per informazioni: www.lido-palace.it



Si trova in una posizione strategica, sulla strada delle Dolomiti,, vicino allo scintillante Lago di Carezza e con una straordinaria vista sul paesaggio dominato dai monti Latemar e Catinaccio.(Bz), immerso in un parco privato di 45mila mq dove concedersi bagni di sole e nella piscina con vista panoramica sulle vette e passeggiate a piedi nudi sulla morbida erba, magari ammirando gli splendidi cavalli dell'allevamento di famiglia, che pascolano davanti all'antica chiesetta vicino all'hotel.Per informazioni: www.romantikhotels.com