Alessandro Borghese alle Maldive: cene evento nei Constance Hotels

Alle Maldive. Il pluripremiato Constance Halaveli è stato la prima tappa di questo itinerario gastronomico, che ha visto Borghese collaborare con l'executive chef e il suo team. Dopo un, ristorante principale del resort, ha stupito gli ospiti internazionali con una. Il menu della serata speciale ha proposto piatti della tradizione regionale italiana e ricette creative con tocchi esotici: dal vitello tonnato alla fregula sarda, dalle seppie ripiene di pane e mortadella, fondente di piselli e menta, yogurt acido e sfoglia al nero all'anatra alla torba, per concludere con il riso latte wasabi con cremoso al cioccolato bianco e streusel alla liquirizia.Dopo la serata del Jing lo chef patron del ristorante milanese AB- Il lusso della semplicità è sbarcato al. In quest'isola amata dai divers di tutto il mondo, il cui motto è "no shoes, no news", chef Borghese ha coinvolto gli ospiti con un suggestivo live cooking pied dans l'eau al tramonto e una. I piatti della serata all'insegna del lusso della semplicità, orchestrata insieme al team di cucina del Constance Moofushi guidato da Daniel Agathine sono stati: Giardiniera di verdure, culurgiones patate e menta con brodo umami di pesce, Sorbetto pomodoro e basilico, Guancia di vitello e una dolce meringata spaziale.«Cucinare è il mio modo di comunicare - ha dichiarato Borghese al rientro in Italia - è tutto il mio essere ricco di spontaneità, il mescolare sapori incredibili con odori semplici ma a volte sorprendenti. Ho voluto condividere con gli ospiti di Constance Hotels & Resorts la mia filosofia de Il lusso della semplicità. Semplice in una cucina raramente significa facile. È una cucina che col tempo si è evoluta, che è andata oltre e poi è tornata indietro.. Cucinare è un atto d'amore. La cucina italiana è un volano per la ripartenza mondiale! Un patrimonio inestimabile che ogni giorno produce gusto, stile e bellezza; ne ho avuto ulteriore conferma alle Maldive, quando gli ospiti internazionali del Constance Halaveli e del Constance Moofushi, abituati a scegliere e riconoscere il meglio, hanno dimostrato grande entusiasmo per la mia cucina durante i live cooking e sincero apprezzamento per i piatti firmati "il lusso della semplicità" dedicati alle cene di gala».