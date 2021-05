Business e comfort al The Nicolaus a Bari. In tavola l'autentica cucina pugliese

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 15:30

Il The Nicolaus a Bari

Dalle camere alle sale meeting, la parola d'ordine è comfort

5 format di ristorazione interni, ma anche servizio banqueting

5 proposte di ristorazione: un viaggio nella cucina pugliese, con una spiccata attenzione ad allergie e intolleranze

Le camere, illuminate ed eleganti

è l’per eccellenza a. La sua storia sta nella ricercatezza dei particolari, nella passione per i dettagli - sia di arredo, sia di servizio - e nell’arte di reinventarsi: dopo un’affiliazione in passato al marchiooggi cambia e arriva a chiamarsi "con l’articolo determinativo",, unico e senza bisogno di presentazioni.All’esterno si nota un edificio elegante e imponente come un’iconica N sulla facciata. L’interno è ricco di spazi luminosi, funzionali e tecnologici che combinano arte e creatività: l’nelle 174 camere eleganti divise in 5 categorie - dalla singola comfort alla suite deluxe - nonché nelle 15modulari pensate per una clientela d’affari esigente, ma comodeanche per le famiglie.L’è gradevole e riservata;l’automobile non è un problema; e cinque diverse proposte di, alcune più formali, altre più veloci, permettono di alternare, ma soprattutto di far assaggiare l’autentica e saporita. Diretto da, l’albergo ha una specializzazione anche nella banchettistica per matrimoni , eventi familiari, party e cocktail, di cui si comincia a intravvedere il ritorno dopo un periodo fin troppo lungo di distanziamento sociale. Propone alcune offerte asul sito internet , molto ben organizzato.Un’esperienza culinaria è già lacon ampio orario di apertura anche per chi parte presto al mattino; nel menu a pranzo e a cena si assaggiano antipasti, carni e pesci con grande attenzione alle, accanto al desiderio di far assaggiarelocale come il Polipo scottato al capocollo di Martina Franca.Per informazioni: www.thenicolaushotel.com