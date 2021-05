Camere ripensate e meno impatto ambientale, così riparte La Plage

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 13:02

C

Le nuove camere del La Plage

Intervento eco-friendly

Camere dallo stile sinuoso e avvolgente

ontinuano i preparativi per la, la struttura che fa parte del. I lavori di ristrutturazione iniziati a marzo entrano nel vivo e si sommano a quelli in corso all'Hotel Raito Amalfi Coast, due dei quattro alberghi del network, che comprende anche il Relais Paradiso Amalfi Coast e Palazzo Montemartini Rome per un totale di 240 camere e suite.Al La Plage,si sviluppa su due temi essenziali: l'mediante la sostituzione degli impianti termo-idraulico centralizzato attuale e il restyling delle camere/bungalow. Per quant riguarda il primo aspetto, si è intervenuti sugli impianti idraulici per una migliore gestione di acqua e climatizzazione dell'intero complesso. L'obiettivo è quelloper una struttura eco-friendly immersa nella riserva naturale dell'Isola Bella., sistemate a mo' di isola, circondate dal verde e distribuite su una fascia di terreno che costeggia la spiaggia di Isola Bella, l'architetto Ottaviano ha proposto. La circonferenza del perimetro interno diventa l'elemento geometrico che genera forme curve coinvolgendo nel vortice a spirale tutti gli elementi presenti all'interno di questo volume, dal letto al bagno agli arredi alle contro soffittature. Unocreando una condizione di benessere psico-fisico in cui l’ospite si potrà sentire avvolto.