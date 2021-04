Cinque suite e una piscina a sfioro: il relax del Boutique Hotel Idea 18

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 12:30

utti stiamo aspettando in trepidante attesa che torni la possibilità di, per concederci unarigenerante o unin un posto da sogno... Nel centro Italia, al confine tra Marche e Abruzzo, il piccolo borgo diè un'di tranquillità e relax, e proprio qui, incastonato in una collina che guarda dal mare ai monti sibillini, c'è il buen retiro perfetto per una fuga a due. È, ildi sole cinque indimenticabili suite creato daIdea 18 nasce dove un tempo sorgeva un vecchio casolare, incastonato nelle colline abruzzesi. Una superficie totale di 1.350 mq circondata da 3 ettari di verde di cui uno destinato al giardino e due al parco., la sala, le sale destinate al relax: tutto immerso nel verde, con la, l’area barbecue e l’orto a fare da splendida cornice.Idea 18 è tante cose insieme. È un po’ casa e un po’ hotel, è ilpiù attuale e lariscoperta, è una cucina innovativa che si basa sulla filosofiadel “non si butta via niente”, è la scelta dei materiali primordiali come pietra, ferro e legno abbinata a soluzioni architettoniche di avanguardia.Dopo un anno di lavori, la creazione di Anna Illuminati e Mauro Scaramucci è diventata realtà: «Idea 18 è nata quando abbiamo avuto la forza di aprire quel cassetto dentro cui era custodito il nostro sogno». Il progetto di un boutique hotel da sogno ha radici solide, in una cultura e in una consapevolezza che i titolari hanno costruito nel tempo, e che hanno reso reale grazie al supportoprogettuale dello«Idea 18 è un boutique hotel che ha l’apparenza di una. La sala ristorante è al tempo stesso sala da pranzo, soggiorno e hall dell’hotel, il tutto immerso nel verde, così che da ogni lato della struttura entri ilcon il suo incomparabile fascino. La sensazione finale è quella di un buen retiro». Il progetto si è incentrato sul concetto dele del massimocircostante, creando una forte sensazione di continuità e armonia fra l’interno e l’esterno.«La forma richiama quella di un vecchio fienile in mattoni - spiega l’archietto- unito ad un parallelepipedo di concezione contemporanea in cui sono le vetrate a dominare la scena, per accentuare l’effetto cannocchiale e creare una immediata spazialità interno/esterno. Abbiamo scelto di utilizzare materiali di recupero e primordiali come il ferro, il vetro, la pietra, per creare una struttura antisismica, che unisca la resistenza del cemento armato alla leggerezza del legno. Laentra da ogni lato, ma mai in modo diretto e invasivo, rendendo la struttura molto luminosa».All’ospite che arriva da Idea 18 non passa inosservata la, posta all’ingresso della struttura. Un effetto scenico di sicuro impatto, amplificato dalla scelta di Anna Illuminati di circondare uno dei lati corti della piscina con un ampio specchio che riflette lo splendido paesaggio intorno. L’ubicazione dell’, anche se insolita, non è casuale: si tratta infatti del lato più assolato della casa e questo permette di sfruttare l’area per molte più ore nell’arco della giornata e per più mesi all’anno, garantendo all’ospite un momento di puro, immerso nella natura.Glifirmati Emu, il verde intorno e l’effetto a sfioro della piscina rendono questa zona dell’outdoor un vero e proprio fiore all’occhiello della struttura. Nella parte inferiore del giardino si trova l’area: un’oasi per gli amanti dellache qui possono trovare, affumicatura e forno a legna. A pochi passi di distanza si trova anche l’. Più che a, questo orto immerso nella natura sorge vicino alla struttura e si fonde con il resto del giardino. I prodotti del territorio si susseguono con l’andare delle stagioni, mutando colori e forme in una continua rinascita che ciascuno può ammirare anche dalla propria suite. Dalleagli ortaggi, i frutti della terra sono una delle colonne portanti del menu pensato per stupire i commensali con sapori e odori dal gusto antico e familiare ma riletti in chiave attuale e innovativa.Per informazioni: www.idea18.it