Voglia di Dolomiti e cucina 3 stelle Michelin: il Rosa Alpina riapre l'11 giugno

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 17:21

Il Rosa Alpina a San Cassiano riapre l'11 giugno

Esplora le magnifiche Dolomiti - dall'11 al 30 giugno 2021

Prima colazione al Ristorante Limonaia

Uno zainetto, un cappellino e una borraccia per ospite

Una notte gratuita

Un viaggio dalla città alle montagne: dalla Laguna di Venezia alle Dolomiti - dall'11 giugno al 2 ottobre

3 notti a Aman Venice nella camera o suite a scelta dell'ospite

a scelta dell'ospite Prima colazione à la carte

Mini bar con bevande alcoliche incluse

Una cena al Ristorante Arva con menu curato dallo chef di Aman Venice Dario Ossola in cooperazione con Norbert Niederkofler, dal Ristorante St Hubertus di Rosa Alpina (3 portate). Abbinamento vini del sommelier soggetto a supplemento

3 notti in camera o suite a scelta dell'ospite

Prima colazione

Champagne di benvenuto

Cena per due persone nel Ristorante gourmet St. Hubertus (tre stelle Michelin), menu degustazione (bevande non incluse)

n questo clima di allentamento delle limitazioni dovute al Covid-19, riaprono in tanti tra locali,. Tra questi, anche ildi San Cassiano in Badia, in provincia di. La struttura, "anpartner hotel", riaprirà le sue porte al pubblico l'. Da questa data turisti appassionati del territorio altoatesino potranno tornare ad assaggiare le proposte del tristellato e socioal ristorante pluripremiato, soggiornando poi immersi nel cuore delleIn vista della riapertura, l'albergo di San Cassiano ha preparato anche due interessanti, per dare ai turisti, italiani ed internazionali, la possibilità di immergersi tra le Dolomiti e nelle attrazioni vicine.Chi sceglie questo pacchetto vacanze, per scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo, mentre esplora le meraviglie che circondano il Rosa Alpina, riceveràcon soggiorni di 3 o più notti. In una terra dove le leggende sono vive e la geologia svela millenni di storia, sono le maestose Dolomiti ad accogliere gli ospiti per un'indimenticabile. Uncon cime frastagliate, fra patri verdi smeraldi, valli tranquille e villaggi idilliaci: il luogo ideale per gli amanti dell', che desiderano trascorrere le proprie vacanze estive fra, arrampicate o biciclettate in completo isolamento.Il soggiorno di 4 notti parte da 890 euro a persona e include:Condizioni. Le prenotazioni di questa offerta sono soggette alla disponibilità di camere dedicate. L'offerta è valida per due persone, eventuali persone aggiuntive sono soggette a supplementi. Iva, tassa di soggiorno e contributo non sono inclusi.Un'occasione per scoprire il meglio dell'Italia, con un viaggio di 6 notti dallaal cuore delle Dolomiti. Gli ospiti trascorreranno 3 notti all', esplorando i canali della città, i punti di riferimento iconici e l'arte e l'architettura di fama mondiale, coronando il tutto con unadi tre portate (con vini in abbinamento) al, degustando la cucina dell'execuvite chefDopodiché gli ospiti viaggeranno dalla Laguna fino al Rosa Alpina, nel cuore delle Dolomiti. Situato in giardino verdeggiante circondato da prati fioriti e imponenti cime montuose, il Rosa Alpina offrirà ai suoi ospiti quiete, contemplazione ein un ambiente tutto naturale. Dopo aver assaggiato l'autentica cucina di mare all'Aman Venice, qui gli ospiti potranno assaporare tutto quello che le Dolomiti hanno da offrire, inclusa la cena per due al ristorante tre stelle Michelin (eMichelin) St. Hubertus, interno all'hotel.L'esperienza di 6 notti è dispomibile a partire da 6.351 euro più le tasse.Il soggiorno ad Aman Venice include:Il soggiorno al Rosa Alpina include:Questa offerta è solo per le nuove prenotazioni, è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte.Per informazioni: www.rosalpina.it