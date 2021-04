Il futuro dell’ospitalità nel nuovo Executive Spa Hotel in Emilia

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 14:30

I

Executive Spa Hotel, senior suite - Foto Fabrizio Cicconi

Ristorante Exé - Foto Fabrizio Cicconi

Due anime gastronomiche

La Spa - Foto Fabrizio Cicconi

Benessere, realx, salute

, quattro stelle di(Mo), è una struttura storica che si reinventa per guardare al futuro in ottica smart, full plastic free e nel segno del made in Italy. Nella sua veste moderna, presenta 64 stanze, di cui 5 suite., che mostra i propri effetti anche sul piano della sicurezza e delle dinamiche di accesso e prenotazione. Una app mobile, per esempio, offre la possibilità di effettuare il check in da casa, in modo da evitare code e assembramenti in reception.Di innovazione in innovazione, automaticamente abilitato,, nella quale si entra avvicinando il dispositivo alla porta. Un unico fit band consentirà inoltre di effettuare l’ingresso a Spa e palestra, controllare le macchine e aprire e chiudere l’armadietto. Tutti gli ambienti sono dotati di un sistema di filtraggio elettronico dell’aria per il controllo della contaminazione microbiologica aerodispersa, mentre in ogni camera è presente un dispositivo con tecnologia a lampade Uva per la sanificazione automatica. Unconsente infine l’accesso in hotel solo a chi indossa la mascherina e ha una normale temperatura corporea.Il gusto per l’unicità e lo stile si rispecchia nella ricerca sull’allestimento e sui menu dei due ristoranti, immaginati a loro volta come un’espressione culinaria della doppia anima dell’hotel. Simbolo di una qualità che non si ferma nemmeno in tempi di crisi,che soddisfa i palati più esigenti e favorisce il relax, grazie anche agli spazi importanti e a un impianto per il trattamento dell’aria con filtrazione elettrostatica che consente di ridurre i batteri del 95%. Nel loro regno, glicon una buona dose di fantasia applicata a ingredienti di primissima scelta. Con oltre 400 etichette, la cantina è un vero trionfo. Emblema sopraelevato di una cucina in continua evoluzione, che cambia forma e stile senza mai perdere la propria identità e il legame con le origini,. Se le grandi vetrate lanciano lo sguardo sull’Appennino e sulla Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, il soffitto a moduli basculanti consente di mangiare sotto le stelle e con la luna nel piatto. Qui il design è la regola in un luogo esperienziale, doveper cenare con un occhio sui segreti di Mattia Trabetti.Le colline di Fiorano abbracciano con il loro calore panoramico anche. La personalità che incarna e definisce la poetica del luogo è, maestro barman noto per la creatività della sua mixability. A tutto questo, si aggiunge il bar della hall, aperto 24 ore su 24.Oltre 400 metri quadri interamente dedicati al benessere, al relax e all’attività fisica sono il tributo dell’Executive alla filosofia della salute: in una struttura totalmente nuova con dotazioni di ultima generazione,. Con un approccio che rivela l’intenzione di allinearsi alla concezione di una struttura cosmopolita, l’hotel consente l’accesso alla palestra e alla Spa - dove la linea cosmetica è di carattere bio e vegetale - non solo ai clienti ma anche agli esterni, che possono usufruire di pacchetti e programmi mirati di allenamento su prenotazione, senza abbonamenti e canoni mensili.nell’area di fitness e wellness, creando programmi completi con scheda, piano alimentare e trattamenti benessere individuali.Per informazioni: www.executivespahotel.com