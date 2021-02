Hotel Ellington a Nizza, un omaggio al jazz

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 15:30

Ellington, boutique hotel 4 stelle a Nizza





Un'origine musicale e una posizione invidiabile

Una delle 110 camere da letto





Un'arredo retrò, sale conferenza e ristoranti interni

Il salone della prima colazione

ta completando i lavori di ristrutturazione ma riaprirà presto l’, undi 110 camere su 6 piani che si trova in un quartiere elegante del centro di, ospitato in un palazzo costruito nel 1920 trasformato in albergo e già rinnovato completamente nel 2007. L’ingresso su uno dei principali viali alberati della città dispone di un piccolocon corsia riservata alle auto per scaricare i bagagli togliendosi dall’asse di scorrimento del traffico: da qui si entra in una reception rialzata comunicante con ildel piano terra.All’albergo è stato dato un nome in onore disia per la passione dei proprietari per questo genere musicale, sia perché Nizza è una città particolarmente legata alla: il primosi tenne nel 1948 e continua ogni anno.A pochi passi dal, dalla zona delloe dal centro congressi Acropoli, l’hotel è comodo anche per la visita deie della pittoresca città vecchia col celebre mercato dei fiori inondato di colori e profumi di corso Saleya.Nell’arredo sono stati incorporati molti dettagli che fanno viaggiare nel tempo, come la grande carta murale delle destinazioni aeree mondiali negli anni ’20, che decora il Duke Bar & Lounge, impreziosito da un bancone d’epoca e da un pianoforte che ricrea l’atmosfera allegra deidel jazz. Il bar si prolunga in unesterno pieno di sole, uno spazio raccolto e nascosto, inaspettato nel centro cittadino.Con trea luce naturale e capienza fino a 70 persone, l’albergo che si trova a non molta distanza dal centro congressiha sviluppato una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi e seminari. Non c’è, ma nel saloneal mattino laè un vero rito, con ampia scelta dal buffet: dolci, torte, pasticceria e croissant sono preparati in casa ogni mattina dallo staff della cucina.Camere e suite sono state rinnovate di recente e si suddividono in 4 categorie con ambientazioni diverse: le camere classiche ad esempio propongono un arredo in stile orientale con i colori caldi del deserto del Sahara e mobili in ferro battuto.Per informazioni: www.ellington-nice.com