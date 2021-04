Hotel, le offerte di primavera puntano sul benessere degli ospiti

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 08:30

Vacanza sostenibile con i bike tour eco-compatibili del Naturhotel Leitlhof

Bike-tour ecosostenibili in Alto Adige



Novità di design, tra nuove villette e spa, ai Quellenhof Luxury Resorts

La nuova Rooftop Spa immersa nella natura dell’Alto Adige

Ermitage Medical Hotel di Abano Terme, da 15 anni prevenzione, cura e riabilitazione

Cura della persona da 15 anni all'Ermitage Medical Hotel

Al VOI Tropea Beach in Calabria prodotti bio e a chilometro zero

La spiaggia del VOI Tropea Beach

Vacanza ai MIRA Hotels & Resorts, dove il green è anche rosa

Il golf, lo sport prediletto dei MIRA Hotels

er lae l', l'è già pronta a "rizzare le antenne", preparandosi ad accogliere i propri ospiti per una stagione sì "limitata", ma di cui tutti hanno decisamente bisogno. Ecco perché non tardano ad arrivare le, forti di un'ampia offerta e di novità importanti, per attirare a sé i potenzialidi tutta Italia e non solo. A cominciare dall', dove, in attesa dell'ufficiale riapertura, ilpropone bike-tour nel rispetto dell'ambiente. Passando per il, dove ilapre le porte di due nuove villette per chi ricerca un turismo di alto profilo. Fermandosi ad, dove le tradizionali cure termali vengono portate avanti da anni all': il suo motto "Alla salute si pensa in vacanza" è indice di cura e attenzione al benessere degli ospiti. E da nord a sud fino alin, dove prodotti bio e a chilometro zero garantiscono una cucina di qualità, salutare e nel rispetto del territorio. E se mete termali e buona cucina sono i due vertici del triangolo della salute, all'ultimo - forse il più importante, l'esercizio fisico - ci pensa, la cui struttura nelin Puglia ha aderito al progettoPrimavera-estate, tempo per stare all’aria aperta e dedicarsi alle attività sportive nella natura. Lo sa bene ladel Naturhotel Leitlhof di, struttura certificata “neutrale al clima” dal Climate Partner di Monaco di Baviera e da sempre impegnata nella promozione del. In attesa della riapertura, l’hotel si concentra sulle novità da proporre agli ospiti, come i tour inalla scoperta delle Dolomiti in compagnia della giovane guida ciclistica Theo Wisthaler, occasione anche per provare il vero toccasana defaticante post-tour, il massaggio sportivo con arnica.Al termine delle attività sportive, la spa del Naturhotel Leitlhof offre ai propri ospiti la giusta coccola diper gambe e schiena: ilcon olio di arnica naturale. Grazie alle pressioni e ai tocchi energici, sapientemente effettuati dal personale qualificato del centro wellness, questo massaggio allenta le tensioni dei muscoli affaticati e svolge un effetto rilassante. La vacanza al Naturhotel Leitlhof è total green e all’insegna della sicurezza.Per informazioni: https://www.leitlhof.com/it si preparano quest’anno a grandi novità di design. Una spettacolareimmersa nella natura dell’conin vetro e una sauna finlandese panoramica; adue nuove e lussuoseper una vacanza di super privacy nel resort 5 stelle lusso in riva alNuovo gioiello del resort in Alto Adige è la Rooftop Spa del Guesthouse F, con spettacolare infinity pool sospesa con pareti in vetro che si protende verso l’orizzonte. Inoltre, suggestiva sauna finlandese panoramica dotata di un sistema automatizzato che crea gettate di vapore, versando a intervalli costanti una miscela di acqua e oli essenziali sulla stufa. Nuove anche le accoglienti, interne ed esterne. Da maggio inoltre si aggiungono al 5 stelle lusso Quellenhof Luxury Resort Lazise due nuove esclusive villette, a completare l’offertadel resort con un’ulteriore proposta di. Gli ospiti delle villette potranno godere dell’impareggiabile offerta wellness del resort in riva al Lago di Garda, con spa di oltre 2mila metri quadrati, numerose saune e zone relax, locali per i trattamenti, una private spa suite per vivere l’esperienza di benessere in coppia. È per soli adulti la Skypool, riscaldata tutto l'anno con una straordinaria vista sul lago e sui dintorni verdeggianti.Per informazioni: www.quellenhof-lazise.it/it

Mai come oggi è attuale, e concreto, il principio “Allasi pensa in vacanza” che la, proprietaria da 4 generazioni dell’hotel, ha messo alla base della sua filosofia e del suo lavoro, scegliendo 15 anni fa di arricchire la tradizionalecon la creazione del primo Medical Hotel in Italia. Il suo Centro medico-specialistico die Medicina Fisica, struttura di eccellenza unica nel suo genere, permette di coniugare i benefici di una rilassantecon i migliori risultati ottenibili sul piano dellae della riabilitazione (in particolare in ambito ortopedico e neurologico).Forte di un anno certo difficile, ma in cui le competenze specifiche di Medical Hotel hanno dimostrato di essere essenziali per migliaia di persone in cerca di luoghi sicuri in cui tutelare la propria autonomia e la propria salute, felice di aver dimostrato di poter lavorare gestendo in modo efficacie tutti i rischi connessi con il contagio anche in un anno così difficile,ceo della struttura è pronto a riaprire con l’entusiasmo di sempre e con molte novità. Tra le novità - vista l’importanza che il tema del respiro ha avuto nella percezione di tutti e vista la coerenza sia con le terapie inalatorie che con i programmi di prevenzione cardiovascolare proposti da anni all’Ermitage - nel 2021 è stato aggiunto un qualificato servizio di valutazione pneumologica che completa l’offerta di medicina specialistica, composta da fisiatra, ortopedico, cardiologo, neurologo, linfologo e nutrizionista.Per informazioni:Continua la crescita dicon la nuova gestione diche da metà giugno aprirà i battenti, dopo una completa ristrutturazione, entrando a far parte della collezione di hotel leisure che fanno della qualità, della professionalità e del rispetto dellei propri tratti distintivi.La struttura si trova sulla Costa degli Dei a Parghelia, a pochi chilometri da Tropea, in una zona strategica per esplorare i dintorni e visitare le tante bellezze del sud Italia. Il resort dispone di 112 camere completamente ristrutturate, ampi spazi all’aperto con una piscina semi olimpionica d’acqua dolce, strutture sportive completamente rinnovate e aree giochi per i più piccoli. E il nuovo resort offrirà un menu con, aed entrerà nel piano di certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council) per il risparmio energetico.Per informazioni: https://www.voihotels.com/it/voi-tropea-beach-resort In, nel cuore del, sorge l’, 4 stelle con spiaggia convenzionata attrezzata, piscina esterna, piscina interna, ristorante, spa di ben 1.200 metri quadrati e. Ideale per vacanze al mare in Salento e per partire alla scoperta delle splendide spiagge della Puglia, il resort è circondato dalla verdeggiante natura dell’oasi naturale delle Cesine. Il suggestivo campo golfsi sviluppa proprio a fianco della riserva, un’antica e suggestiva masseria risalente al XVI secolo è sede della Club House.Proprio per questo legame con il golf, il gruppo MIRA aderisce a, progetto dellarivolto all’universo femminile che conta 52 Punti Rosa, golf club che si impegnano nella realizzazione di attività specifiche, iniziative ed eventi di promozione rivolti alla donna, quali gare 9 buche, intrattenimento bambini, esperienze benessere, preparazione atletica, incontri medico-divulgativi. Qui le neofite possono iniziare il loro percorso golfistico usufruendo di un pacchetto lezioni dedicato e possibilità di frequentare il circolo fino alla fine dell’anno.Per informazioni: www.mirahotels.com/it/golf