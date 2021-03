Hotel Pfoesl, ritorno alla natura: full immersion nel benessere

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 14:30

Il complesso dell'Hotel Pfoesl immerso nel verde

La sauna panoramica

Sauna panoramica con le pareti di lavanda

Camminare scalzi su sassi, ghiaia, legno

La piscina di acqua salina all'aperto

di Nova Ponente (Bz) annuncia l’. Trenta ettari direndono l’albergo altoatesino una location esclusiva, realizzata con, selezionando e utilizzando legni locali e materiali biologici. Quiè una vera compagna, sempre al fianco degli ospiti ed in sintonia con loro. In particolare, dopo questi mesi difficili, diventa la migliore alleata per una completa rigenerazione.Un incanto a cielo aperto. L’armonico insieme degli ambienti forma, dove lo spazio, il tempo, la tranquillità ed i ritmi soft nel silenzio della montagna sono preziosi in un ambiente dal gusto autentico.L’hotel è situato in posizione dominante su une vanta una estrema cura dei particolari e una ricca serie di servizi : l’accogliente zona bar, la lounge con camino e le sale da pranzo panoramiche, una cucina raffinata, la grande zona riposo, l’. Non poteva mancare lacon ile la panoramicaL’si estende su più di 2.000 m² conall’interno ed esterno e vasca whirlpool riscaldata. I cultori del benessere hanno a disposizione il bagno turco salino e quello al timo, la, quella al pino mugo con il, quella sauna panoramica con le pareti di lavanda. Ci sono poi l’avvolgente bio-sauna di meditazione al fieno e la cabina agli infrarossi.Chi desidera un particolare, può passeggiare sul: si cammina tra sassi di diverse forme, pigne, cortecce. A metà percorso ci si rinfresca nelper concludere l’esperienza nel laghetto di acqua di montagna. Camminando scalzi su sassi, ghiaia, legno, trucioli e altri materiali,di passo in passo. Si tratta di un vero e proprio percorso Kneipp che integra il benefico percorso con l’acqua di sorgente alpina, agendo in modo vivificante sulla circolazione e regalando unaParticolare anche illungo il perimetro del Pfoesl che permette di assaporare le piante con l’olfatto e con il gusto, proprio dove crescono. Tutt’intorno all’hotel ci sono molte aiuole didattiche che illustrano le erbe alpine.Tra le altre attività, escursioni tra le malghe e sulle Dolomiti del Catinaccio, Latemar e Sciliar. Ogni giorno inizia con una rigenerazione a 360°: diverse unità di rilassamento,, meditazioni guidate eforniscono più leggerezza ed energia agli ospiti che cercano una vacanza speciale, a stretto contatto con ilPer informazioni: www.pfoesl.it