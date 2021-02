L’8 marzo all’insegna della serenità: festa della donna in assoluto relax

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 14:29

Slow Drive noleggia vetture d’epoca senza conducente

Lido Palace, hotel 5 stelle Lusso a Riva del Garda - Foto Infraordinario

Relax completo in Valle Aurina all'Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat

Una camera del Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella

na fuga open air, lontano da tutti, per ritrovare il (perduto), ditta di Padenghe sul Garda (Bs) specializzata nel, propone prestigiose vetture. Si possono noleggiare per mezza giornata o un giorno intero (prezzo a partire da 200 euro al giorno) oppure partecipare con altre vetture ai. Tra gli itinerari proposti, il tour guidato dei Castelli del Garda oppure il giro fra le Colline Moreniche del Garda. I tour hanno durata di circa 3 ore e mezza e si svolgono tutti i giorni, dal lunedì al sabato.Il(Tn), hotelricavato in un palazzo del XIX secolo incorniciato da un parco secolare con vista sul Lago di Garda, offre un’esperienza unica da vivere all'insegna di. Il pacchetto “” comprende un pernottamento, colazione, una cena per due con menu degustazione di cinque portate e selezione di vini della riserva del sommelier, massaggio di coppia rilassante alla schiena con olio tiepido per agire sullo stress con delicate pressioni, accesso alla Cxi Spa, in undalla piscina interna alla, ai percorsi umidi e cromoterapici.In(Bz) ecco il, che unisce benessere alpino e sapienza ayurveda nel suo centro wellness di 3mila mq. L’offerta “” comprende 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione e utilizzo dell’a, trattamento viso specifico (La Prairie Signature Facial, della durata di 90 minuti), peeling corpo(durata 35 minuti), massaggio conin combinazione con le virtù terapeutiche di piante speciali (durata 50 minuti), trattamento “Le mani a 360 gradi” manicure con peeling delicato e massaggio rilassante (durata 70 minuti), partecipazione al programma di relax ed esercizio, aperitivo con Champagne o cocktail al bar.Linee cosmetiche naturali e le Dolomiti del Brenta innevate da ammirare nella Spa di design deldi(Tn). Le amanti dellae del cibo d’autore hanno a disposizione nelun luogo di totale relax con trattamenti nuovi e personalizzati. Qui si può nuotare nella, rilassarsi nell’idromassaggio ammirando la Valle dell’Adige o nella sauna a infrarossi.Oppure scegliere il, la finlandese e il frigidarium e vivere attimi spensierati tra lee le zone relax con lettini sospesi e lettini ad acqua, sorseggiando una tisana alle erbe locali. La soluzione “” comprende 1 pernottamento con trattamento di(light lunch, buffet pomeridiano e cena), ingresso alla spa e un trattamento benessere a scelta della durata di 30 minuti.Per informazioni: www.noleggioautodepoca.eu